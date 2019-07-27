快訊／Lulu證實分手！「大家不用尷尬，是我們的事情」

記者關韶文／台北報導

Lulu、阿達四年情斷！Lulu27日凌晨在臉書發文，隔日透過經紀人證實，「我們分開了，那段時間很開心，不過我想不可能有任何一對情侶不經過磨合，而我們很健康地花了很多時間聊過，達成了協議。」

Lulu凌晨在臉書寫下，「是呀，面對生命的告別是一種強迫式的成長，面對感情的告別也是一種。雖然通往大人的這條路真的好難，但我相信彼此經過思考和溝通之後的離開，這都會使我們長成更好的樣子，以後說不定還能以更好的樣子再次相遇。」

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▲Lulu證實和阿達退回朋友。（圖／翻攝Lulu／阿達IG）

Lulu、阿達兩人過去因共同主持《愛玩客》日久生情，原先低調交往3年，直到2018年被挖出「迪士尼十指緊扣照」才承認交往，感情穩定的兩人多次同台，更曾在《紅白》舞台上獻吻，無奈最後還是面臨分手命運。近年來，Lulu事業起飛，不論是節目主持、典禮主持、唱片、代言都開出亮眼成績，有人形容，「Lulu不是在工作，就是在做功課。」而也因此和男友阿達聚少離多。

記者致電經紀人，經紀人證實兩人分手，「畢竟我們工作都會再見到，生活裡也有很多共同的朋友，大家不用尷尬，這是我們自己的事情，只需要給我們一些些時間各自處理一下情緒，很快就好了。」

經紀人回應全文：

謝謝你們的關心

我們分開了，那段時間很開心，不過我想不可能有任何一對情侶不經過磨合，而我們很健康地花了很多時間聊過，達成了協議，很幸運的我們決定變成朋友，不過我們的堅強需要多一點時間培養，畢竟我們工作都會再見到，生活裡也有很多共同的朋友，大家不用尷尬，這是我們自己的事情，只需要給我們一些些時間各自處理一下情緒，很快就好了，我們都還是彼此很重要的好朋友，這個從來沒有改變過。

關心和擔心都比不上祝福，我們會好好的，謝謝。