袁婭維獻唱FIBA官方主題曲！　「會打籃球的男生特帥」

▲袁婭維獻唱FIBA官方主題曲。（圖／華納提供）

記者關韶文／台北報導

歌手TIA袁婭維為2019年FIBA國際籃聯籃球世界杯獻唱官方主題曲《Champion》，而這次受邀演唱，她開心表示，「覺得會打籃球的男生特別帥氣，對Kobe Bryant在球場上的英姿印象深刻。」



這次與Jason Derulo合作，袁婭維表示過去就已經關注他的作品，很喜歡他的音樂，更提到Jason Derulo也為了這首歌獻唱中文，讓TIA很驚艷，直呼他的發音以第一次唱中文歌來說已經十分標準，期待這首歌為喜歡籃球的球迷、樂迷們注入更多活力。

Jason Derulo的成長過程更與籃球和音樂密不可分，他與籃球的緊密聯系以及他在流行文化圈的重要影響力，使他成為第一位代表國際籃聯創作官方主題曲的歌手。Jason Derulo說：「籃球是我生命中的一個重要組成部分，所以能與國際籃聯合作並創作這首歌是我的榮幸。」



事實證明這對跨國組合呈現了一首強大的作品，中英文混唱、洗腦的旋律和鼓舞人心的歌詞完美融合。Jason Derulo首次嘗試用中文演唱部分更是令人驚艷。這次合作代表了東西方文化的融合，是對世界各地冠軍讚賞，促進了跨文化和跨國家的籃球運動員與球迷之間的團結友愛。

