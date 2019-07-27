獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

記者關韶文／台北報導

藝人Lulu（黃路梓茵）深夜丟出震撼彈，在臉書寫下長文，最後則埋下伏筆「面對感情的告別也是一種。」記者傳訊經紀人未讀未回，不過據共同朋友透露，Lulu和阿達兩人在金曲前就已經分手！

Lulu、阿達兩人過去因共同主持《愛玩客》日久生情，原先低調交往3年，直到2018年被挖出「迪士尼十指緊扣照」才承認交往，感情穩定的兩人多次同台，更曾在《紅白》舞台上獻吻，無奈最後還是面臨分手命運。近年來，Lulu事業起飛，不論是節目主持、典禮主持、唱片、代言都開出亮眼成績，有人形容，「Lulu不是在工作，就是在做功課。」而也因此和男友阿達聚少離多。

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▲阿達、Lulu四年情斷。（圖／取自阿達IG）

據兩人共同好友透露，Lulu、阿達在上月就已經分手，主因是兩人聚少離多，雖然感情已經長跑了4年，彼此擁有許多革命情感，但最後仍敵不過分手命運。

27日凌晨，Lulu在臉書寫下，「面對生命的告別是一種強迫式的成長，面對感情的告別也是一種。雖然通往大人的這條路真的好難，但我相信彼此經過思考和溝通之後的離開，這都會使我們長成更好的樣子，以後說不定還能以更好的樣子再次相遇。」並在文末附上「敬 未來更好的我們。」此文一出，湧入大批網友討論，而記者傳訊經紀人，則未讀未回。

▲Lulu深夜投出震撼彈。（圖／翻攝Lulu臉書）

Lulu臉書全文：

金曲結束之後依舊天天面對排山倒海而來的工作，最近終於有時間好好喘一小口氣了。在家一個人坐著，靜靜地看著窗外粉橘色的夕陽落下，蟬鳴聲雖然大、但卻意外地讓人感到平靜，而這樣的平靜反倒讓我想起前陣子經歷的各種波瀾。

認識超過十年好友的母親驟逝，好朋友的家人輕生離世，不經意地又在殯儀館偶遇好久不見的大學同學、他父親生病走了⋯

短短幾個月面對很多生命的告別，那些你以為永遠都會在的人們，他們就這樣消失了。經歷這樣的衝擊，心裡是很難受的，但當我跟這些朋友們一起接受並勇敢地面對時，才讓我知道，每一次的告別，都是一次狠狠地長大，雖然我們很不想要這種的長大。

是呀，面對生命的告別是一種強迫式的成長，面對感情的告別也是一種。雖然通往大人的這條路真的好難，但我相信彼此經過思考和溝通之後的離開，這都會使我們長成更好的樣子，以後說不定還能以更好的樣子再次相遇；）

敬 未來更好的我們。



