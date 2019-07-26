愷樂帶C.T.O朝聖《獅子王》　興奮「哇～～我從小就喜歡」

記者關韶文／台北報導

百老匯音樂劇《獅子王》首演至今已逾21年，是百老匯第三長壽音樂劇，為全球最受歡迎、最賣座的音樂劇，今年暑假抵達台北小巨蛋，演出19場，只到8月4日，藝人愷樂也帶著同門師弟團C.T.O朝聖！

愷樂一進到現場，興奮快樂心情藏不住雀躍地說：「真的非常期待！朋友們聽到我要去都非常羨慕呢～～從小就特別喜歡獅子王的故事，相信音樂劇透過演員生動的肢體及表情的演出搭配精美的道具，最重要的是結合最震撼的經典音樂，哇～～～一定會非常精彩，現在光是用想像的，我就覺得已經身歷其境了」

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▲▼愷樂帶C.T.O朝聖獅子王。（圖／寬宏提供）

而剛發第二張專輯的C.T.O六位成員也開心表示：「真的非常高興能看百老匯音樂劇，像我們都是讀藝術學校，所以從高中時就開始有慢慢接觸到舞台劇，去認識，尤其是最經典的獅子王 ，這也是我們第一次可以看到現場表演，雖然巡迴演出很多次，之前來台北都錯過，今天終於可以看到了，真的很興奮！」∘

20年不敗的百老匯音樂劇《獅子王》吸引全球破億人觀賞，透過故事傳達的不僅為草原生生不息的故事，更是讓觀眾從劇中觀察，思考生命的力量，進而發現演出的不只是辛巴與週遭人事物的親情、友情、愛情，也同樣是我們的生活一部分，成長的一環，辛巴自我找尋的激勵故事也將渲染給觀眾們，成為人生的力量。