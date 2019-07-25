丁噹「離家出走」窮租5坪套房　洗臉洗澡共用水龍頭！

記者關韶文／台北報導

音樂劇《搭錯車》升級旗艦返場票房告捷，讓觀眾重溫天倫情，愛的記憶、家的溫暖。劇中飾演阿美的「全民情歌天后」丁噹也趕在農曆七月前忙搬家，知道阿美忙「房事」，劇組也紛紛獻計「入宅習俗」，從看日子搬家、方位、風水、習俗等，為求慎重，第一次祭拜地基主，祈求一切平安順利。

《搭錯車》傳遞「家」的意義，而「家」對丁噹來說，「家是避風港，工作很累時，一回到家就很舒服，所以家的乾淨與舒適感很重要。」當年「離家出走」剛到打拚台北的女孩，在台北租了5坪的小套房，小小的生活空間行動大不易，房間只夠放一張床，收拾行李時，行李箱無法張開的空間；穿衣服得彎著腰。

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▲丁噹分享過去辛苦租房經驗。（圖／相信音樂提供）

更慘的是，當年丁噹洗澡和洗臉共用一個水龍頭，每回洗澡就得拿起蓮蓬頭裝在水龍頭，馬桶、水管不通自己修，小小鳥住在「鳥籠」，為了最愛的音樂，心裡卻很知足。

努力的丁噹，在事業上拼出亮眼成績，從小套房搬到30坪的租屋，雖然是租屋仍斥資百萬裝潢，打造現代田園風格，就是希望工作回到家能有「家」的歸屬感。搬完新家的丁噹，繼續投入工作，升級旗艦版的音樂劇《搭錯車》，門票持續熱賣中。