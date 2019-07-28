成龍世界論壇出現「奧斯卡影帝」！想為動作片盡心力：我不做誰做？

▲第5屆成龍國際動作電影周在雲岡石窟前展開。（圖／成龍集團）

記者林映妤／台北報導

第5屆成龍國際動作電影周以「新時代新科技下動作電影人的新突破」為議題，在雲岡石窟前展開世界級論壇。聚集來自10個國家的動作電影導演、武術指導和各國動作電影協會代表，包括成龍、徐克、唐季禮、倉田保昭、錢嘉樂、吳京、克里斯塔克和安卓布洛迪等人都出席論壇，現場星光閃閃。

雲岡論壇26日晚上在山西大同的千年古蹟雲岡石窟登場，主題圍繞「動作電影的特性與共性」、「世界動作電影的交流與合作」與「新時代新科技下動作電影的新突破」3個議題，成龍表示，自己有2個夢想，成立公益基金會和舉辦動作電影週，籌備20年，現在一一實現。

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▲▼第5屆成龍國際動作電影周眾星雲集，吳京、徐克、安卓布洛迪等人出席。（圖／成龍集團）

成龍透露自己是動作演員，也是替身出身，一直想為動作片做點什麼，如果不做誰去做，然而他自己將不參與競賽，目的是希望給更多動作電影幕後、技術人員認可。

《戰狼》吳京認為「動作就是情感的表現形式」；導演唐季禮也說，世代需要英雄，寫故事要先寫英雄，如何創造英雄為國家、為老百姓奉獻才是動作電影的關鍵點。奧斯卡影帝安卓布洛迪（Adrien Brody ）因和成龍合作《天降雄獅》結識，他覺得動作電影不論是文戲還是武戲，最重要的是說故事，不論故事有多精彩，都是需要動作和人們的經驗、體驗傳達給所有觀眾。

▲▼第5屆成龍國際動作電影周閉幕式彩排。（圖／成家班國際動作訓練基地）

另外電影周閉幕式也動用到成家班大展身手，這次參與成員多達50人，「空軍」、「陸軍」一起上陣，掉鋼絲、滑索各顯神通。他們為準備閉幕晚會，花了約240小時練習彩排，還不包括前期的設計與籌備動作。

成家班承襲成龍的環境動作設計，也就是依照片場或是場景的地形現有物做為防禦或攻擊的武器，進而設計漂亮的對打、套路，成龍則親自督導彩排，夙夜匪懈，再三叮嚀注意安全和精彩同樣重要。