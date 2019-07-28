ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

成龍世界論壇出現「奧斯卡影帝」！想為動作片盡心力：我不做誰做？

▲▼第5屆成龍國際動作電影周。（圖／成龍集團）

▲第5屆成龍國際動作電影周在雲岡石窟前展開。（圖／成龍集團）

記者林映妤／台北報導

第5屆成龍國際動作電影周以「新時代新科技下動作電影人的新突破」為議題，在雲岡石窟前展開世界級論壇。聚集來自10個國家的動作電影導演、武術指導和各國動作電影協會代表，包括成龍、徐克、唐季禮、倉田保昭、錢嘉樂、吳京、克里斯塔克和安卓布洛迪等人都出席論壇，現場星光閃閃。

雲岡論壇26日晚上在山西大同的千年古蹟雲岡石窟登場，主題圍繞「動作電影的特性與共性」、「世界動作電影的交流與合作」與「新時代新科技下動作電影的新突破」3個議題，成龍表示，自己有2個夢想，成立公益基金會和舉辦動作電影週，籌備20年，現在一一實現。

請繼續往下閱讀...

▲▼第5屆成龍國際動作電影周。（圖／成龍集團）

▲▼第5屆成龍國際動作電影周眾星雲集，吳京、徐克、安卓布洛迪等人出席。（圖／成龍集團）

▲▼第5屆成龍國際動作電影周。（圖／成龍集團）

成龍透露自己是動作演員，也是替身出身，一直想為動作片做點什麼，如果不做誰去做，然而他自己將不參與競賽，目的是希望給更多動作電影幕後、技術人員認可。

《戰狼》吳京認為「動作就是情感的表現形式」；導演唐季禮也說，世代需要英雄，寫故事要先寫英雄，如何創造英雄為國家、為老百姓奉獻才是動作電影的關鍵點。奧斯卡影帝安卓布洛迪（Adrien Brody ）因和成龍合作《天降雄獅》結識，他覺得動作電影不論是文戲還是武戲，最重要的是說故事，不論故事有多精彩，都是需要動作和人們的經驗、體驗傳達給所有觀眾。

▲▼第5屆成龍國際動作電影周閉幕式彩排。（圖／成家班國際動作訓練基地）

▲▼第5屆成龍國際動作電影周閉幕式彩排。（圖／成家班國際動作訓練基地）

▲▼第5屆成龍國際動作電影周閉幕式彩排。（圖／成家班國際動作訓練基地）

另外電影周閉幕式也動用到成家班大展身手，這次參與成員多達50人，「空軍」、「陸軍」一起上陣，掉鋼絲、滑索各顯神通。他們為準備閉幕晚會，花了約240小時練習彩排，還不包括前期的設計與籌備動作。

成家班承襲成龍的環境動作設計，也就是依照片場或是場景的地形現有物做為防禦或攻擊的武器，進而設計漂亮的對打、套路，成龍則親自督導彩排，夙夜匪懈，再三叮嚀注意安全和精彩同樣重要。

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

推薦閱讀

李安《雙子殺手》5件必須知道的事！威爾史密斯認了：感覺超詭異的

李安《雙子殺手》5件必須知道的事！威爾史密斯認了：感覺超詭異的

懷孕8個月身中16刀死亡　瑪格羅比自薦演女神「莎朗蒂」昆汀：誰惡搞我？

懷孕8個月身中16刀死亡　瑪格羅比自薦演女神「莎朗蒂」昆汀：誰惡搞我？

專訪／調教三女成戲精　女人國長大的趙德胤：「你不算男人」這句話，不是侮辱我

專訪／調教三女成戲精　女人國長大的趙德胤：「你不算男人」這句話，不是侮辱我

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

和巨星演戲！超萌童星不識「李奧納多狄卡皮歐」：以為他是音樂家

和巨星演戲！超萌童星不識「李奧納多狄卡皮歐」：以為他是音樂家

娜塔莉波曼早在6個月前回歸《雷神索爾4》！會議上一個關鍵人物讓她點頭

娜塔莉波曼早在6個月前回歸《雷神索爾4》！會議上一個關鍵人物讓她點頭

雷／《灼人秘密》5大場景暗藏隱喻！復古西餐廳埋第一個伏筆

雷／《灼人秘密》5大場景暗藏隱喻！復古西餐廳埋第一個伏筆

影／威爾史密斯《雙子殺手》複製人計畫曝光！網友爆陰謀論超毛

影／威爾史密斯《雙子殺手》複製人計畫曝光！網友爆陰謀論超毛

強尼戴普流血燒傷進醫院！拿出證據再控前妻「恐怖行徑」

強尼戴普流血燒傷進醫院！拿出證據再控前妻「恐怖行徑」

《灼人秘密》極惡反派終於曝光！「噁男監製」舌舔嘴角爆邪氣

《灼人秘密》極惡反派終於曝光！「噁男監製」舌舔嘴角爆邪氣

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

清純女星賣淫被抓去關！　一上廁所「22名獄友圍旁邊直盯私密處」哭了

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

外貌協會TOP 3！天秤人超好「走鐘也沒差」　牡羊看臉看身材、第1名超有感

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

成龍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳彥博《出發》全台破1500萬票房！他刷了22次：每次都還是會哭
  2. 成龍世界論壇出現「奧斯卡影帝」！想為動作片盡心力：我不做誰做？
  3. 夫趁她懷孕偷吃小三女星！　馬伊琍忍痛原諒…與文章11年婚仍破局
  4. 200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！
  5. 專訪／24歲安俊朋情傷「每天為別人活」　酒醉狂哭自嘲像廢物
  6. 揭發沙皇「裸露激情不倫戀」　教會憤怒抵制：放火燒戲院！
  7. 快訊／《還珠格格3》紫薇離婚！　馬伊琍：深愛過，努力過了
  8. 產後3個月「上圍激升到G Cup」！　白家綺喝喜酒「胸前開深V」美呆
  9. 「殺人躲貓貓」一被找到當場殺死！《弒婚遊戲》豪門新娘撞臉瑪格羅比
  10. BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366