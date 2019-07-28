錄《玩很大》發覺驚人巧合！　蘿莉塔撞臉啦啦隊女神列「5神奇共同點」

記者劉宜庭／綜合報導

蘿莉塔近來跟隨節目《綜藝玩很大》，飛往南韓首爾出外景，其中曬出一張與LamiGirls成員羚小鹿（林亞萱）的合照，卻意外讓網友傻傻分不清楚，超高相似度掀起外界熱議。不僅如此，她後來更列出雙方4大共同點，再度掀起熱烈討論。

▲蘿莉塔近來跟隨《綜藝玩很大》飛首爾拍外景。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）

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這次登上《綜藝玩很大》，蘿莉塔和羚小鹿同樣被分配在黃隊，穿著同色制服，加上日前頂著類似妝容、髮色及造型，拍照時，就連彎眼笑的弧度都十分相似，讓人乍看之下險些分不清誰是誰，她也笑說，「我們有像嗎？但我覺得小鹿美100倍。」

▲蘿莉塔（右）撞臉羚小鹿。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）



26日，蘿莉塔再度同框羚小鹿，同時分享在這段旅途中，所發現雙方擁有的共同點，除了外型神似，身高同為158cm，鞋號都是22.5，生日只差2天同為摩羯座，就連手掌的大小也都一模一樣，為此，她忍不住感嘆：「感謝《玩很大》讓我們相認了。」

▲蘿莉塔、羚小鹿連手掌大小都一樣。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）



蘿莉塔與羚小鹿的一連串共同點，讓不少人嘖嘖稱奇，同時也引來大票網友驚呼，「太像了吧」、「女神與女神的相遇」、「連生日都那麼接近」、「真的神像」，意外掀起一陣熱烈討論。