合照「秀場發電機女神」！　曹西平狂讚：年輕藝人差遠了

記者劉宜庭／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）已出道38年，犀利的形象、直言不諱的個性縱橫演藝圈多年，其實他私下是個重情義的溫暖大哥，常在社群網站分享生活點滴，近來外出和大票友人聚餐，期間不忘曬出與陳美鳳的合照，直誇對方是自己心中「永遠的女神」。

▲曹西平合照陳美鳳。（圖／翻攝自曹西平臉書）



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「這麼多年我很佩服她。」曹西平透露，陳美鳳常常把自己「HOLD很好」，幾乎隨即都準備好可以登台表演，對於歌曲、服裝及自己都有所要求，「她是秀場發電機，每個人主持人都愛她，她對自己的要求很嚴格，我相信現在的年輕藝人根本都做不到的。」

曹西平認為，陳美鳳憑著長期累積下來的努力，一步步往上爬，絕不是只有一天兩天，超強毅力連他都忍不住汗顏、表示佩服，「我真的都無法做到這樣子的要求自己，對身材對自己的外表都一定要到最完美，讓大家看到她都是最棒的，這就是職業道德對觀眾負責任，出門吃飯運動都很有自己風格的造型。」

發文同時，曹西平不忘強調，這些並非只是場面話，因為從以前看到陳美鳳時，就已經是這個樣子了，於是封對方為「永遠的女神」：「一路走來始終如一，沒有改變過，年輕藝人站出來跟她比比看，真的不用比了，差遠了。」

▲曹西平全文。（圖／翻攝自曹西平臉書）