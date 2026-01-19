《黑白2》林盛根惡行遭揭發！「3次酒駕累犯」說謊：發動引擎睡著了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣廚藝節目《黑白大廚2》完美落幕，不論是白湯匙、黑湯匙主廚們皆因此獲得知名度、聲名大噪，怎料，林盛根近日在YouTube頻道上承認「酒駕多達3次」，但他的說辭是「車子發動的狀態下，坐在駕駛座上就睡著了」，並未真的開車，怎料，此說辭遭到韓媒打臉，他2020年在喝了酒的狀態下，移動車輛達200公尺，說謊遭到撻伐。

▲《黑白2》林盛根自首3次酒駕，卻說謊「只有發動引擎就睡著了」。（圖／翻攝自林盛根YouTube）



林盛根結束《黑白大廚2》競賽後，積極經營YouTube頻道，最新一集裡，他突然自白：「我曾經酒駕多達3次。大家都知道，我只要喝酒了就會睡覺，我正在車裡睡覺的時候就被警察抓到了，我向對方說明了狀況，但警方反問我『那為何把車發動然後在車裡睡覺』。」根據他的說辭，當時不知道原來只要喝了酒發動引擎就算是酒駕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 《黑白2》林盛根突然在頻道坦承自己的「失誤」。（圖／翻攝自林盛根YouTube）



林盛根的解釋完美，但其實他不只一次酒駕，10年前一次，後來5、6年前又一次，他坦承自己曾經被吊銷駕照，後來又重新拿到駕照，如今坦白只是怕會讓粉絲受傷害，因此決定說出來。

然而，林盛根被韓媒《日曜新聞》爆料，他的說辭根本是謊言連篇，林盛根酒駕判決書上清楚寫著，他於2020年1月15日凌晨6點15分在喝了酒的狀態下，駕車約莫200公尺，而當時血液酒精濃度高達0.141%，已是吊銷駕照的程度。

而他分別在2007年、2017年都涉嫌酒駕，分別被罰了韓幣200萬與300萬元，並非他所說的「只是發動引擎然後睡著了」，惡行遭揭發，引起韓網憤怒不已。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

