ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳磊陷床照風波首發聲
唐吉訶德「貼標時間」網讚：新天堂
30歲日星遭現行犯逮捕
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁小龍 小貞姐姐 謝金燕 張菲 吳佩慈 胡瓜 李運慶 洪詩

八點檔男星獻女性版螢幕初吻！　親之前「吃螢光咖哩」當場嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》劇情甜蜜發展，陳玹宇與許瀞蔆上演「意外之吻」如偶像劇般的浪漫，沒想到最投入的不是當事人而是盧彥澤，他在劇中是陳玹宇的師兄，直接在一旁化身最稱職的吃瓜群眾。

▲陳玹宇在《寶島西米樂 守護》與許瀞蔆有吻戲，而盧彥澤則是情路坎坷。（圖／台視提供）

▲陳玹宇在《寶島西米樂 守護》與許瀞蔆有吻戲，而盧彥澤則是情路坎坷。（圖／台視提供）

盧彥澤在排戲時，拿著手機全程記錄，臉上還掛著藏不住的「姨母笑」，看熱鬧看得太忘我，一度差點忘了自己其實也有戲份。盧彥澤打趣表示「我還在想會不會等下是隔壁鄰居文山哥走進來，如果真的摔到我懷裡，我得先紮穩馬步，免得腰先受傷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳玹宇在《寶島西米樂 守護》與許瀞蔆有吻戲，而盧彥澤則是情路坎坷。（圖／台視提供）

▲陳玹宇在《寶島西米樂 守護》與許瀞蔆有吻戲，而盧彥澤則是情路坎坷。（圖／台視提供）

陳玹宇坦言，這場吻戲讓他感到不小壓力，他過去拍攝BL劇時，吻戲對手清一色是男性，和女性演員的親密戲僅止於親臉頰，因此這回與許瀞蔆的吻戲，可說是他的「女性版螢幕初吻」；一旁看似輕鬆的盧彥澤，還忍不住爆料陳玹宇中午吃了味道濃郁的螢光咖哩，讓陳玹宇當場驚呼「對齁，咖哩味道好像有點重！」

▲陳玹宇在《寶島西米樂 守護》與許瀞蔆有吻戲，而盧彥澤則是情路坎坷。（圖／台視提供）

▲陳玹宇在《寶島西米樂 守護》與許瀞蔆有吻戲，而盧彥澤則是情路坎坷。（圖／台視提供）

而盧彥澤戲裡感情線坎坷，不僅老婆失蹤心中又放不下前女友，非常苦悶。但私底下卻非常開朗，對於能夠現場欣賞吻戲感到興奮，直呼「爽！」反倒被陳玹宇調侃「反正你現在也沒有戀愛可以談。」讓盧彥澤好氣又好笑。

正式拍攝時，陳玹宇緊張到狂冒汗，不斷詢問現場工作人員「你們都不會熱嗎？我現在超燙，衣服裡面都是濕的。」許瀞蔆也在一旁笑說「是真的，他會散發熱氣。」陳玹宇解釋，因為接吻時是半蹲姿勢，相當考驗大腿肌力，才會整個人熱到不行。

▲陳玹宇在《寶島西米樂 守護》與許瀞蔆有吻戲，而盧彥澤則是情路坎坷。（圖／台視提供）

▲陳玹宇在《寶島西米樂 守護》與許瀞蔆有吻戲，而盧彥澤則是情路坎坷。（圖／台視提供）

為了緩和氣氛，盧彥澤還貼心地在對戲時播放情歌，讓現場瞬間變成偶像劇片場，卻也讓許瀞蔆忍不住笑場。她笑說「本來真的很緊張，但看到玹宇比我還緊張，突然就覺得好像還好了。」最後成品出爐，盧彥澤也忍不住給出高度評價：「畫面真的很美。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

寶島西米樂 守護陳玹宇許瀞蔆盧彥澤

推薦閱讀

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸巡演盡情唱…廠商心驚1事

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸巡演盡情唱…廠商心驚1事

8小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

1/17 13:03

林俊傑遭控訴PUA前女友！她PO「親密貼臉照」…地下情4年被玩弄

林俊傑遭控訴PUA前女友！她PO「親密貼臉照」…地下情4年被玩弄

5小時前

唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

8小時前

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

2小時前

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

17小時前

日綜藝大哥揭潛規則黑幕！　「知名女星被丟給導演」陪睡換演出

日綜藝大哥揭潛規則黑幕！　「知名女星被丟給導演」陪睡換演出

16小時前

謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！　大方揭打壓秀蘭瑪雅真相：清醒點

謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！　大方揭打壓秀蘭瑪雅真相：清醒點

16小時前

言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜…腰傷噴發仍堅持上陣

言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜…腰傷噴發仍堅持上陣

7小時前

懷孕遭咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅深夜派出所提告：無法視若無睹

懷孕遭咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅深夜派出所提告：無法視若無睹

8小時前

《功夫》火雲邪神梁小龍抖音突更新　遺言曝光：當我去遠方拍戲了

《功夫》火雲邪神梁小龍抖音突更新　遺言曝光：當我去遠方拍戲了

17小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

1/17 11:21

熱門影音

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎

梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎
典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人

薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人
蔡依林跟TWS的撒嬌舞來囉

蔡依林跟TWS的撒嬌舞來囉
黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

看更多

王鶴棣.趙露思夢幻聯動　貼身熱舞嗨翻全場！

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

比酸民更狠就能贏！用魔法打敗魔法　Fumi阿姨兩招致勝

25分鐘前20

鄭伊健來台搭北捷趴趴走「騎YouBike逛光華商場」　講到悠遊卡笑了

27分鐘前30

《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸

34分鐘前1

女神同台｜前最美檢座樂樂「治裝費曝光」　Fumi阿姨聽了倒抽一口氣

39分鐘前20

龔鈺祺音樂會「雙金歌后現身」！　驚喜相認揭師生緣分

57分鐘前0

《梨泰院》金東希爆霸凌辯「用腳推胸」消失5年！簽新公司疑復出

1小時前20

王瞳不捨獻唱艾成遺作！　龍千玉「突推10多場演出」原因曝

1小時前70

前「最美檢座」坦白招了「要帶入棺材的秘密」　日本住一年讓她決定不演了

1小時前20

吳磊陷床照風波首發聲！爆料者遭封禁「換號Tag本人」：是不是你

1小時前60

糗大了！正妹主播報新聞「突噴冷笑話」　30萬網友全笑翻

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事
    8小時前2423
  2. 張菲被拍信義區買甜點！
    1/17 13:036610
  3. 林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」
    5小時前3222
  4. 唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！
    8小時前
  5. 「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備
    2小時前124
  6. 「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完
    17小時前9
  7. 日綜藝大哥揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」
    16小時前146
  8. 謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！大方揭打壓秀蘭瑪雅真相
    16小時前1610
  9. 言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜
    7小時前42
  10. 懷孕遭咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅深夜派出所提告
    8小時前2414
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合