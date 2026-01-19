陳曉東出道31年首獻「第一次」！　一通電話促成「神級合作」

▲ 陳曉東推出全新雙版本單曲粵語〈今天我們都會飛〉與國語〈禁止糾纏〉MV。（圖／火爆娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

陳曉東推出全新雙版本單曲粵語〈今天我們都會飛〉與國語〈禁止糾纏〉MV，邀來國際時尚攝影大師林炳存掌鏡，陳曉東笑說其實就是自己親自打了一通電話邀約，沒想到卻讓林炳存一聽就喊壓力大，導演林炳存透露：「因為是曉東本人打來，還跟我說『就隨便拍，開心拍就好』，我反而更緊張，但聽過歌後腦子裡瞬間跑出很多畫面。」

這次雙版本MV就像一段感情的上下集，一首溫柔放手、一首清醒止步，代表愛情走到不同階段的兩種狀態，林炳存導演以高速攝影 (慢動作) 捕捉畫面流動細節，以慢速快門攝影 (長時間曝光) -創造軌跡動感呈現流逝感，導演影像風格細膩、迷幻又充滿人性溫度，也讓這次 MV 多了層次與情緒深度。

陳曉東也回憶，距離上一次在台灣拍攝MV，已經是9年前的《不唱情歌》EP，這次再度來台工作，看到林炳存的作品，才驚覺自己出道 31 年竟然從未合作過，「我自己都嚇一跳，覺得怎麼可能現在才第一次！」拍攝前他還不斷思考該如何用更新鮮的方式呈現情緒，但真正到現場後，在導演團隊的節奏掌控下反而完全放開，「導演真的很多招，拍得很過癮，我拍完忍不住說一句：好爽！」

