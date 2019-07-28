快訊／阿達分手Lulu首出聲！　68字疑埋復合伏筆：還能有未來的可能

記者劉宜庭／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）27日丟出震撼彈，在臉書寫下「面對感情的告別也是一種。」之後也發出聲明，證實與阿達4年情斷。分手消息曝光後，阿達28日一早也首度發文，文末卻似乎埋下復合伏筆，「再敬，此刻的我們，還能有，未來的可能。」

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▲阿達、Lulu。（圖／翻攝自阿達、Lulu臉書）



阿達28日一早透過臉書發文，寫下共68字吐露心聲，這也是他和Lulu分手消息傳出後，首度對外發聲，「勇敢的面對自己的脆弱，平靜的接受生命的無常，不想讓美好的東西錯過，你也要為愛你的人成長。」

文末，阿達除了感嘆，「敬，過去的美好，造就，此刻的我們」，然而，最後一句「再敬，此刻的我們，還能有，未來的可能。」卻疑似埋下復合伏筆，留給外界無限聯想空間。

▲阿達發文。（圖／翻攝自阿達臉書）



Lulu分手消息傳出後，吳宗憲、黃子佼都坦言早就知情，經紀人也在27日代為發出聲明，證實兩人分手，「畢竟我們工作都會再見到，生活裡也有很多共同的朋友，大家不用尷尬，這是我們自己的事情，只需要給我們一些些時間各自處理一下情緒，很快就好了。」

事實上，Lulu、阿達兩人過去因共同主持《愛玩客》日久生情，原先低調交往3年，直到2017年被挖出「迪士尼十指緊扣照」才承認交往，感情穩定的兩人多次同台，更曾在《紅白》舞台上獻吻，無奈最後還是面臨分手命運。近年來，Lulu事業起飛，不論是節目主持、典禮主持、唱片、代言都開出亮眼成績，有人形容，「Lulu不是在工作，就是在做功課。」而也因此和男友阿達聚少離多。

▲LuLu、阿達2017年同遊東京。（圖／翻攝自阿達臉書）

【阿達全文】

勇敢的面對自己的脆弱

平靜的接受生命的無常

不想讓美好的東西錯過

你也要為愛你的人成長

敬 過去的美好 造就 此刻的我們

再敬 此刻的我們 還能有

未來的可能