大S 5歲女兒小玥兒暴風抽高！超過180cm汪小菲腰部　網狂讚：基因太好

記者李玟儀／綜合報導

汪小菲和大S結婚後，在2014年迎來女兒小玥兒（汪希玥），之後兒子汪希箖也誕生，一家四口熱鬧又幸福。而汪小菲自從女兒出生後，幾乎成了「女兒控」的代言人，只要一家出遊，他幾乎和女兒形影不離，近日他和女兒同框的背影照曝光，5歲的小玥兒身高竟然已經超過爸爸的腰了。

▲汪小菲出了名的疼女兒。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

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汪小菲帶著一家人出遊度假，一身深色服裝打扮的他和女兒站在木棧道上，小玥兒跟在他的身邊，纖瘦的身材頗像迷你版的大S，而最引人注意的是，5歲的小玥兒抽高不少，站在穿了厚底球鞋的爸爸身邊，身高竟然已經超過爸爸的腰部。

▲小玥兒暴風抽高。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

這次雖然兒子汪希箖沒有入鏡，但其實前幾天汪小菲才剛首次公開兒子的正臉照，兒子雖然才3歲，但感覺手長腳長個子不小，抱著球在爸爸懷裡撒嬌時，眼睛笑起來微瞇，還俏皮嘟嘴，十足受寵的小王子模樣，父子倆關係也不錯，一點都不像外界說的，汪小菲只對女兒好。

▲汪希箖3歲了，長相被網友認為神似爸爸。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

隨著孩子們漸漸長大，汪小菲有感而發：「真是有苗不愁長啊。」看到有網友稱讚「弟弟好高啊」，他也難掩驕傲地回應「才3歲」。粉絲大讚希箖長得帥，也直說「父子像複製一樣」、「又一個複製黏貼」、「側顏無敵兩父子」、「為啥你基因那麼強大，玥兒像你兒子也像你」。