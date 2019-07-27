《獅子王》「小辛巴本尊」曝光！　柔毛無辜圓眼奶音叫聲萌翻

記者李玟儀／綜合報導

迪士尼動畫改編電影《獅子王》（The Lion King）從決定改編到上映都充滿話題性，為了如實還原動畫，迪士尼特別找了一隻小獅子作為辛巴的原型，而協助拍攝的達拉斯動物園，近日公布「小辛巴」本尊，萌樣超可愛！

▲真獅版《獅子王》高程度還原動畫版。（圖／翻攝自YouTube）

動畫版中的小辛巴調皮又可愛，小巧的模樣就像隻小貓，為了最高程度的還原，迪士尼特別和美國達拉斯動物園（Dallas Zoo）合作，園方找來一隻外型和小辛巴簡直如出一轍的小獅子協助拍攝。

請繼續往下閱讀...

▲▼小辛巴原型Bahati。（圖／翻攝自臉書／Dallas Zoo）

這隻小獅子叫做「Bahati」，在非洲斯瓦希里語中是「幸運」的意思，同時牠也是達拉斯動物園43年來第一隻經過剖腹產的獅子寶寶，在影片中牠僅一個月大，金黃色的毛看起來搶眼又柔順，牠趴著嘴上發出細微、像小貓一般的叫聲，一雙眼睛圓滾滾看起來好無辜，萌萌軟軟的樣子非常討人喜歡。

為了配合迪士尼的取材，園方協助捕捉Bahati的一舉一動，不管是多細微的動作都細心記錄下來，包含牠學步時略為蹣跚的步伐，或是輕舔溢在臉上的奶水，動物園將這些細節完整提供給迪士尼，好讓電影中的小辛巴更加栩栩如生。