ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

EXO粉絲應援分心...「他」突站出來指揮！歌迷一看嚇到：是東方神起允浩

記者李玟儀／綜合報導

南韓團體東方神起的隊長允浩因為積極的生活方式，以及總是充滿能量的表演風格，被暱稱為「熱情富翁」，但沒想到他的熱情不僅僅是在東方神起的舞台或是他的生活中展現，就連去聽演唱會，應援程度也能比粉絲還狂，他因此被飯圈粉絲票選為「免費給VIP招待券也完全不可惜的藝人第一名」。

允浩只要時間允許，經常會親自到師弟們的演唱會為後輩加油打氣，NCT歌迷透露在演唱會上，允浩率先熱情地狂喊：「安可，安可，快點啊！」同一區的歌迷更在他的帶領下，聽從指揮為NCT應援吶喊，有粉絲目睹一切忍不住笑出來：「允浩真的是應援隊長級別。」

請繼續往下閱讀...

▲東方神起允浩（前排右二）過去曾去看NCT演唱會，還大聲跟著應援。（圖／翻攝自推特）

在SHINee泰民的演唱會上，座位區也現允浩的蹤影，起初粉絲聽到熱情的呼喊聲還以為是珉豪來了，結果事後才發現這個音量超級大的男性粉絲，竟然是允浩。Super Junior的演唱會當然也少不了允浩，在某場D&E的日本場，台下允浩展現了極大的熱情跟著音樂暴風狂舞，簡直比粉絲還像粉絲。

近日的EXO演唱會允浩也現身了，歌迷爆料當時EXO-L在合唱《MONSTER》有點分心，允浩竟然吆喝著「再來再來」，粉絲竟然真的跟著他的指揮，而且身為熱情富翁的他，連舉螢光棒都是全身心投入，被粉絲笑說：「愛麗棒揮舞最高的人是允浩。」

▲▼允浩現身EXO演唱會。（圖／翻攝自微博、推特）

▲▼「熱情富翁」允浩現身EXO演唱會。（圖／翻攝自微博、推特）

▲▼允浩現身EXO演唱會。（圖／翻攝自微博、推特）

然而糗著是，當晚EXO演唱會上，當鏡頭照到允浩，他興奮舉起手幅一起入鏡，但那其實是歌迷準備要在結束時使用，結果意外被他劇透了，但是EXO-L沒有不高興，反而感謝前輩的應援，「招待券就是要給像允浩一樣的啊！」

▲▼東方神起、Super Junior、NCT參加EXO演唱會。（圖／翻攝自SM TOWN IG）

▲東方神起、Super Junior、NCT參加EXO演唱會。（圖／翻攝自SM TOWN IG）

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

《天線寶寶》「太陽嬰兒」現在變這樣！　近況曝光網瘋傳當媽了

《天線寶寶》「太陽嬰兒」現在變這樣！　近況曝光網瘋傳當媽了

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

京阿尼大火「34名罹難者全是員工」　DNA鑑定速度緩慢藏「暖心原因」

京阿尼大火「34名罹難者全是員工」　DNA鑑定速度緩慢藏「暖心原因」

Joeman「3個月甩12公斤」！XXL→L明顯大消風　減肥菜單不藏私公開

Joeman「3個月甩12公斤」！XXL→L明顯大消風　減肥菜單不藏私公開

暴打女友被抓..半年後「蔣勁夫新女友」曝光！　嫩肌辣妹超兇

暴打女友被抓..半年後「蔣勁夫新女友」曝光！　嫩肌辣妹超兇

《獅子王》「小辛巴本尊」曝光！　柔毛無辜圓眼奶音叫聲萌翻

《獅子王》「小辛巴本尊」曝光！　柔毛無辜圓眼奶音叫聲萌翻

BIGBANG大聲爆「房子變淫窟」捲性招待幫兇　聲明回應了：願承擔責任

BIGBANG大聲爆「房子變淫窟」捲性招待幫兇　聲明回應了：願承擔責任

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

粉絲祭品文「王俊凱回我，我就...」釣出本尊！　親自回覆秒悲劇

粉絲祭品文「王俊凱回我，我就...」釣出本尊！　親自回覆秒悲劇

吳謹言罕見「眉上5公分短瀏海」造型曝光！　一刀剪掉瞬間換臉

吳謹言罕見「眉上5公分短瀏海」造型曝光！　一刀剪掉瞬間換臉

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

獨／Lulu、阿達四年情斷　吳宗憲鬆口揭露分手原因

邱淑貞14歲二女兒曝辣照！低胸小背心豪邁解放　姊姊沈月一看說話了

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

東方神起, 允浩, Super Junior, SHINee, EXO, NCT

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 強尼戴普流血燒傷進醫院！拿出證據再控前妻「恐怖行徑」
  2. EXO粉絲應援分心...「他」突站出來指揮！歌迷一看嚇到：是天團大前輩
  3. 上戶彩生下二胎兒子！　「放浪兄弟」HIRO報喜
  4. 野生楊冪機場「下衣失蹤」！　神級鉛筆腿全被看光
  5. 楊洋「電競大神→小網管」不會換燈泡GG了　網：反差萌太可愛
  6. Lulu、阿達爆分手！師父黃子佼曾理性勸和無效　感慨：祝福二位
  7. Lulu、阿達情已逝！友人證實「平和分手」沒有不愉快
  8. 快訊／Lulu證實分手！「大家不用尷尬，是我們的事情」
  9. 獨／Lulu、阿達四年情斷　吳宗憲鬆口揭露分手原因
  10. 離婚4年…前夫孫協志瘋傳熱戀！　韓瑜IG打卡「朝聖這裡」網友全懂了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366