記者李玟儀／綜合報導

南韓團體東方神起的隊長允浩因為積極的生活方式，以及總是充滿能量的表演風格，被暱稱為「熱情富翁」，但沒想到他的熱情不僅僅是在東方神起的舞台或是他的生活中展現，就連去聽演唱會，應援程度也能比粉絲還狂，他因此被飯圈粉絲票選為「免費給VIP招待券也完全不可惜的藝人第一名」。

允浩只要時間允許，經常會親自到師弟們的演唱會為後輩加油打氣，NCT歌迷透露在演唱會上，允浩率先熱情地狂喊：「安可，安可，快點啊！」同一區的歌迷更在他的帶領下，聽從指揮為NCT應援吶喊，有粉絲目睹一切忍不住笑出來：「允浩真的是應援隊長級別。」

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▲東方神起允浩（前排右二）過去曾去看NCT演唱會，還大聲跟著應援。（圖／翻攝自推特）



在SHINee泰民的演唱會上，座位區也現允浩的蹤影，起初粉絲聽到熱情的呼喊聲還以為是珉豪來了，結果事後才發現這個音量超級大的男性粉絲，竟然是允浩。Super Junior的演唱會當然也少不了允浩，在某場D&E的日本場，台下允浩展現了極大的熱情跟著音樂暴風狂舞，簡直比粉絲還像粉絲。

近日的EXO演唱會允浩也現身了，歌迷爆料當時EXO-L在合唱《MONSTER》有點分心，允浩竟然吆喝著「再來再來」，粉絲竟然真的跟著他的指揮，而且身為熱情富翁的他，連舉螢光棒都是全身心投入，被粉絲笑說：「愛麗棒揮舞最高的人是允浩。」

▲▼「熱情富翁」允浩現身EXO演唱會。（圖／翻攝自微博、推特）

然而糗著是，當晚EXO演唱會上，當鏡頭照到允浩，他興奮舉起手幅一起入鏡，但那其實是歌迷準備要在結束時使用，結果意外被他劇透了，但是EXO-L沒有不高興，反而感謝前輩的應援，「招待券就是要給像允浩一樣的啊！」

▲東方神起、Super Junior、NCT參加EXO演唱會。（圖／翻攝自SM TOWN IG）