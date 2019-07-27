黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星黃曉明近來不停被爆婚變，和老婆Angelababy的關係，成為眾人關注的焦點。最近他回老家探望長輩，親暱地和姥姥合影，鏡頭倒影出現一名長髮女子的側面身影，被推測是Angelababy。

黃曉明和Baby的家事在這半年來頻傳觸礁，一家3口合體的畫面少之又少，每當帶著兒子小海綿外出，幾乎都是分頭進行。25日他分享回老家探親的照片，在和姥姥的合照中，身後是一片玻璃，他舉起手機自拍，正好把鏡子裡的倒影全拍進去。

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▲黃曉明自拍倒影中出現一名長髮女子。（圖／翻攝自黃曉明微博）

只見畫面中除了黃曉明和姥姥之外，疑似還有另外兩人，其中一位應該是男子，另一位似乎是長髮女性，這名女子並沒有面向他們的鏡頭，因此看不清正臉，只是網友第一時間就猜測可能是Angelababy，留言：「我從玻璃裡看見了Baby的頭，挺好的，幸福。」粉絲似乎原先對於「曉B夫婦」的婚姻很擔心，在看見照片後鬆了口氣。

▲網友討論女子是不是Angelababy。（圖／翻攝自黃曉明微博）

只是其他網友卻說，「這麼模糊你都能確定是Baby？我只能說是一個長頭髮的女人。」更有網友指出，當時Angelababy出國錄節目了，出現在黃曉明青島老家的機率很小，眾人更偏向認為圖中的女子不是Baby。