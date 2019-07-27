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有雷／《WWW》完美結局後　「30代職業女性」現實是否真有如此美好？

圖文／鏡週刊

最近發燒話題韓劇《WWW：請輸入搜索詞》（簡稱WWW）以入口網站的熱搜話題榜為題材，加上林秀晶、全慧珍與李多熙3位女性視角為出發點，自播出以來，每每在韓網造成熱門討論，連男星鄭敬淏也自爆是忠實觀眾。

嚴格說來這齣韓劇的主力收視群應該是給30代左右的職業女性收看，她們已不是職場菜鳥，但也不是什麼高官階級，每天上班就像提槍上戰場，聽吩咐辦事，完成工作進度，偶爾被長官罵了，下午開小差去星巴克喝杯咖啡放空一下，再回辦公室繼續打拚；談戀愛？上班像頭牛，回到家累成狗，休假只想睡到自然醒，賴在床上追劇、刷臉書、IG的生活要怎樣談戀愛？

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  1. 林秀晶遇到小自己年紀一大把的鮮肉張基龍，不吵不鬧還總是送上溫暖胸膛躺，誰不動心？（愛奇藝台灣站提供）
  2. 利用跑步時追劇，看到熱血劇情跑起來更帶勁。（愛奇藝台灣站提供）

今年40歲的林秀晶在《WWW》小小回春演出入口網站的中階主管裴朵美，多年跟隨著信任的長官從底層打拚，做出品牌口碑，甚至成為業界第一，事業得意春風滿面的她，卻在遇到長官不合理的指令後，連飯碗都保不住，低落到連電動都打輸小屁孩，還喝醉酒發生一夜情。

也許是上天有眼，小自己10歲的小屁孩竟然還是個極品天菜，自願當自己漁場的魚被管理。再怎樣不想談戀愛的女生，遇到隨時會跑到自己眼前刷存在的帥哥，這種時候也寧可膚淺5秒鐘，視線從眼睛掃到嘴唇、胸膛，再看挽起袖子的手臂線條，先顧眼睛滿足內心幸福感，什麼結婚、同居、公開戀愛等共識全都以後再說。

  1. 林秀晶與張基龍在《WWW：請輸入搜索詞》裡交往的甜蜜與爭執詮釋得非常自然。（愛奇藝台灣站提供）
  2. 李多熙因為追劇竟意外愛上新人演員，成為追星勝利組。（愛奇藝台灣站提供）

主角裴朵美、車賢與宋佳京這3個女人，面對愛情時會猶豫、多愁善感，但對於她們投注一切的事業，始終堅持夢想與熱情。本劇跳脫一般愛情劇的套路，以女性視角出發，擁有工作、經濟自主權的女性，面對職場或感情上的危機或挑戰所做出不同選擇。面對意見不合的爭吵或不順利，下班後喝個酩酊大醉，吐完明天上班又是一條女漢子。

《WWW》吸引人的地方並不僅止於談戀愛，在手機不離身的現代人日常習慣裡，每天點開臉書、入口網站就是看看現在發生了什麼大新聞，誰要脫黨參選？哪個明星偷吃被拍？最近熱門打卡餐廳是哪裡？但你是否有想過，網路上這些熱搜詞，真的都是「網友搜索熱度」嗎？有沒有人為操縱呢？是否有些熱搜關鍵詞是用來掩蓋更大的醜聞呢？

全慧珍拒絕再當啞巴財閥媳婦，捨棄婚姻、家庭，只為保護她一手扶植的網站事業。（愛奇藝台灣站提供）

「Unicon的關鍵字，確實有過人為操縱。」《WWW》開頭與結束都用上了這句話，或許是在暗示觀眾，「不要相信你所看到的一切」。《WWW》的結局算是各得其所，皆大歡喜，該守護的守住了，當兵的放假回來甜蜜約會了，該挽回的也相擁而泣，決定繼續走下去，剩下看完戲的觀眾，該點開檢索欄，搜索下一部要追的新劇了。


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