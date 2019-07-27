阿根廷版《寄生上流》！中年大叔砸錢換腎　慘遭下流利用折磨

記者林映妤／台北報導

《鳥人》奧斯卡金獎編劇自編自導最新作品《賭命大富翁》由阿根廷影帝吉勒摩法蘭賽拉（Guillermo Francella）主演，他飾演想要砸錢換腎的中產階級大叔，卻遇上了一對宛如吸血蟲一般的貪婪情侶，上流下流彼此互相利用、互相折磨的情節令人瞠目結舌，也因此被看過電影的影迷喻為阿根廷版《寄生上流》！

由曾獲得奧斯卡、金球獎雙料最佳劇本獎的阿曼多波（Armando Bo）編劇導演，延續了令人如坐針氈的風格，《賭命大富翁》故事相當獵奇卻又寫實，奉公守法、愛家也愛工作的安東尼，因為一場急命需要靠洗腎維生，受不了排隊等器官捐贈的他決定採取非法途徑買腎，透過網路找上了一對遊手好閒的情侶，決議用一棟小別墅換取新鮮的腎。

原本看起來公平的交易，年輕情侶卻開始食髓知味，步步逼近安東尼華美的豪宅，對他的家人伸出魔掌，宛如《寄生上流》的情節，讓本片在阿根廷創下5000萬票房佳績，蟬聯票房榜前5名長達5週！

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▲《賭命大富翁》被喻為阿根廷版《寄生上流》。（圖／東昊提供）

片中最讓人感到震撼的部份除了爾虞我詐的慾望角力，更令觀眾印象深刻的是主角們因為不同慾望被逼到狗急跳牆，進而抓狂到性情大變，顛覆一般電影對人物設定的精彩轉折。

像是由國寶級實力派演員飾演的主角安東尼，人設漸漸從奉公守法的好爸爸，漸漸黑化變成為了活命無所不用其極的失控大叔，精湛演技連瞳孔都能能散發出恐怖氣息，絕對令觀眾看得背脊發涼。

改編爸爸朋友故事的導演也表示：「為了求生造成的性格劇烈轉變真的嚇壞我了，所以想透過電影將這種人性面貌呈現給觀眾。」