趁夏宇童洗澡「孫協志默默在門口做一件事」！難得肉麻：最美風景

記者潘慧中／綜合報導

夏宇童與孫協志愛情長跑6年，於3月登記結婚後，小倆口越愛越大方。她26日便在社群網站上傳兩張鞋子的對比照片，分享私下生活點滴。原來是因為一場大雨弄髒了愛鞋，而老公私下暖心的舉動，讓她感動不已，罕見地公開感性告白，「人生最美的風景，其實就是你。」

▲夏宇童的鞋子被雨水弄髒。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）



夏宇童在貼文中還原過程，她透露因為25日下了整天雨，導致外出的鞋子沾滿泥濘髒污。沒想到隔天準備出門時，卻驚喜發現鞋子已經變得「乾乾淨淨」。她這才發現，原來是孫協志趁著她去洗澡的空檔，「默默把我跟他的鞋子，一雙一雙都擦好了」，默默付出的舉動讓她既驚訝又窩心。

▲▼孫協志默默地把夏宇童的鞋子擦乾淨。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）



回顧26日的行程，夏宇童感性地說，雖然這天「看了美景、吃了美食」，但真正讓她難以忘懷的，反而是孫協志擦鞋的這份體貼，「這件對你來說的日常小事，卻一直留在我心裡。」

▲夏宇童和孫協志越愛越大方。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）



文末，夏宇童也幽默自嘲這番告白實在太肉麻，還要粉絲「鼻要不蘇湖（不要不舒服）」，之所以會選擇寫出來分享，是因為這份細膩的對待讓她「真的開心、真的珍惜」，字裡行間流露出與孫協志平淡卻充滿愛意的相處模式。

夏宇童臉書全文：

昨天一整天的雨，把鞋子都弄髒了...

今早穿鞋時，卻發現乾乾淨淨的！

這才知道，原來在我洗澡的時候，協志已經默默把我跟他的鞋子，一雙一雙都擦好了。

然後呢，

這一天就要過完了，

看了美景、吃了美食，

但這件對你來說的日常小事，卻一直留在我心裡，

讓我覺得，人生最美的風景，其實就是你。

對我肉麻 (大家鼻要不蘇湖）因為我真的開心 真的珍惜