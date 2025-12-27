信用卡刷不過！短今卡在公車驗票機「付現也不行」崩潰　結局超暖

記者潘慧中／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀）近日飛往南韓旅遊，卻在當地發生交通驚魂記。她在搭乘公車時，意外發現公車卡餘額不足，一時之間無法付款，就在她手忙腳亂、試遍各種方法都無效的尷尬時刻，幸運獲得一名陌生女路人「神救援」，讓她感動地在社群平台驚呼：「我遇到天使了。」

▲短今搭乘公車才發現公車卡餘額不足。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



短今26日在Instagram限時動態還原當時的窘境，她崩潰地說，上車後才驚覺「天啊～我的公車卡錢不夠」。司機當下一直要求她充值，但人生地不熟的她根本「不知道怎麼使用」，就算試圖改用現金支付也被拒絕，無計可施的她只能把身上的信用卡拿出來，「全部刷了一輪」，結果依然無法過卡，讓她卡在驗票機前不知所措。

▲短今最近飛去南韓旅遊。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



就在短今陷入絕望之際，車上一名好心的女乘客發現了她的困境。她形容，那位小姐當時二話不說「衝出來幫我刷了卡」，霸氣的舉動瞬間化解了她卡在車門邊的尷尬危機，順利解決了車資問題。

▲短今27日仍繼續在當地遊玩。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



事後，短今滿是感激，堅持要將車費還給對方，沒想到那位小姐相當客氣，「我要把現金給她，她也不收。」這段在異國的溫暖插曲，讓她深刻感受到人的善意，忍不住激動地與粉絲分享這份幸運，「我遇到天使了！」