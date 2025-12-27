聖誕最暖驚喜！金宇彬送200份禮給病童　默默行善11年金額驚人

記者張筱涵／綜合報導

韓星金宇彬日前和交往10年的申敏兒舉行結婚典禮，除了迎接人生新階段，他也用行動把溫暖送進醫院，讓這個冬天多了一份感動。

▲金宇彬連11年善舉。（圖／翻攝自Instagram／____kimwoobin）



據韓媒《NEWS1》報導，金宇彬近期悄悄為首爾峨山醫院兒童病房的病童們準備聖誕驚喜，送出繪畫套組、圍巾等禮物，總計約200名孩子收到「突如其來的聖誕禮物」，療癒了不少家庭的心。更暖的是，有病童家屬在社群分享金宇彬寫給孩子們的祝福訊息，字字句句都讓人鼻酸又溫柔，他寫下：「希望這個聖誕節能再發生一次奇蹟，也會為2026年只有更健康、更幸福的事情祈禱，宇彬叔叔。」一句「宇彬叔叔」不只讓網友融化，也讓不少人感受到他真誠又低調的善意。

其實金宇彬長年默默行善，早在2014年就開始匿名捐款幫助弱勢青少年，之後每年也透過首爾峨山醫院持續支援小兒癌病童與需要幫助的族群，至今已連續11年不間斷投入公益，累積捐款更突破韓幣12億元（約台幣2670萬元）。從疫情期間、森林大火到水災等社會重大事件，只要有需要，他總是第一時間伸出援手。

而就在本月20日與申敏兒舉行婚禮前，夫妻倆也再次實踐「把幸福分享出去」的理念，向韓林燒燙傷基金會、首爾峨山醫院、好朋友們等多個機構捐出共韓幣3億元（約台幣670萬元），暖舉立刻引發熱議。

金宇彬與申敏兒自2015年公開戀情以來，攜手走過10年歲月，終於在20日正式成為夫妻。婚訊甜蜜之外，兩人不忘以愛回饋社會，更讓粉絲直呼：「這才是真正的幸福。」