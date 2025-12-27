75歲男星求婚小37歲未婚妻！爆女方「已有16歲私生子」　本尊發聲了

記者田暐瑋／綜合報導

75歲香港資深演員兼歌手李龍基近日陷入輿論風波，網上瘋傳他小37歲的未婚妻王青霞「帶著46億港元（約台幣190億元）潛逃、甚至已有私生子」，爺孫戀引起港媒與網民熱烈討論。然而，近期有YouTuber爆料，王青霞早已在家鄉結婚並育有一子，令此段戀情再度成為焦點。

▲港星李龍基陷入輿論風波。（圖／翻攝自Instagram／chrisart1017、kay.h.li）



王青霞去年因涉嫌逾期居留被捕，最終被判刑兩年多，李龍基在她服刑期間不離不棄，甚至求婚成功，據《香港01》報導，YouTuber Hugo爆料李龍基的婚姻狀況，並發現王青霞出獄後已回到佛山的家鄉，更指出王青霞與一名中年男子有結婚登記資料，早在2007年便已結婚，並於2009年生下兒子，至今已16歲。

面對這一爆料，李龍基表示需要進一步了解情況，並請對方提供更多證據，希望外界應該尊重他和王青霞的私生活，並呼籲不要被不實謠言所誤導。此前，網路上曾傳出王青霞潛逃及私生子的傳聞，李龍基在公開場合中已多次表達對兩人感情的信心，並重申未來不會再對感情細節作出公開回應。

▲港星李龍基小37歲未婚妻。（圖／翻攝自Instagram／chrisart1017、kay.h.li）