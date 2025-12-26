張惠妹霸氣坐鎮台東跨年！　再曝「2組重量級組合」參戰

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）今年坐鎮台東跨年夜，參與「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」主打跨世代、跨領域 組合，把舞台升級成音樂實驗場，繼「范曉萱與持修」曝光後，再宣布「葛仲珊與李英宏」、「葛西瓦與玖壹壹」夢幻合體，三金卡司一字排開，討論度瞬間炸鍋。

▲葛西瓦與玖壹壹將出席台東跨年。（圖／臺東縣政府提供）

阿妹號召出身或熱愛台東的音樂好友齊聚家鄉，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等人，在海風與浪聲中陪伴觀眾迎接2026，讓跨年夜不只是倒數，更像一場專屬台東的音樂盛宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘻哈亮點「葛仲珊和李英宏」備受期待，兩人首度同台，從過去幕後合作走到舞台正中央，已為演出秘密排練。葛仲珊預告將帶來新專輯《soul.food 靈食》作品，李英宏則透露曲目為台東與跨年特別挑選，要把最好的能量留給現場。

▲▼葛仲珊與李英宏將搭檔演出。（圖／臺東縣政府提供）

「葛西瓦和玖壹壹」同樣話題十足，將以組曲形式呈現限定改編，不過玖壹壹這次因跨年演出行程緊湊，當晚演出結束後仍需搭飛機趕場，無法久留台東，已先相約未來一定要找時間回來，好好放個長假。近期阿妹更領銜錄製台東交通口播，跨年藝人聲音輪番出現在機上與車站廣播，提前為東跨暖身，也讓這場回到家鄉的跨年夜，情感與含金量同步爆表。