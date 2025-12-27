林心如幫霍建華慶生！深夜罕見放閃PO「私下大餐」　4字洩真實心願

記者潘慧中／綜合報導

林心如26日在社群平台分享生活點滴，為了慶祝霍建華的46歲生日，她低調曬出了一桌結合了傳統與浪漫的生日大餐，展現了夫妻倆私下平淡幸福的日常，也讓粉絲隔著螢幕感受到這份溫馨的家庭氛圍。

▲霍建華與林心如平常相當低調。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）



林心如在貼文中並沒有長篇大論的感性告白，而是用最純粹的祝福表達心意。她先是用英文寫下「Happy birthday」，並附上蛋糕、玫瑰花與紅心的表情符號。接著，她用4個字「平安喜樂」作為對壽星最深切的期許，最後配上一個充滿愛意的笑臉符號，流露出滿滿的幸福。

▲林心如的心願就是希望霍建華「平安喜樂」。（圖／翻攝自Facebook／林心如）



除了文字祝福，林心如也曝光了慶生的餐點細節。照片中，可見一道色澤紅潤、滷得相當入味的傳統豬腳，上方還點綴著幾根辣椒，象徵著添壽與好運。而在這道傳統美食旁，還擺放了一瓶紅酒，為這頓生日餐增添了不少浪漫與儀式感。

▲▼林心如幫霍建華準備的生日大餐。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）



而慶生必備的蛋糕也相當吸睛，林心如準備了一個以人氣角色「雪寶」為主題的造型蛋糕。淡藍色的蛋糕體上立著可愛的公仔，周圍還有精緻的雪花裝飾，風格充滿童趣與歡樂。