緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

南韓人氣團體aespa成員都有優秀外表、堅強歌唱實力，出道以來人氣不斷攀升，只是近來Winter爆出與天團BTS（防彈少年團）成員柾國的緋聞，由於公司皆未正面回應，使得粉絲怨言滿滿。近日，Winter隨著團體出席《2025 SBS歌謠大戰》甚至遭到差別待遇，粉絲刻意不為她尖叫，台下一片寂靜，場面相當尷尬。

▲Winter講話時，台下零尖叫聲。（圖／翻攝自SBS）



Winter自爆出與柾國的緋聞後，人氣大受影響，而她手上的刺青每次都是注目焦點，25日出席《2025 SBS歌謠大戰》則疑似刻意遮住，當天右手肘上的圖案已經消失，然而，此舉無法買回民心。Winter隨著團體走上紅毯時，用英文打招呼並祝福大家聖誕節快樂，台下站滿粉絲卻是零尖叫聲。

▲▼寧寧講話時尖叫聲超大。（圖／翻攝自SBS）



更尷尬的是，粉絲只針對Winter，當寧寧轉換成中文問候時，台下歌迷彷彿活了過來，不斷為寧寧尖叫，甚至連Giselle用日文打招呼時，場面也非常熱烈，尖叫聲沒停過，唯獨Winter遭到差別待遇，難堪影片在韓網引起熱議。

Winter於12月初被爆出疑似戀上柾國，兩人甚至被發現刺青類似，由於雙方的公司回應都很曖昧僅表示「沒有立場」，逾2周時間官方幾乎沒再出面，使得粉絲一頭霧水，使得緋聞越傳越盛。

