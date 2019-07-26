快訊／金馬56終身成就獎得主出爐！武打巨星王羽、金獎導演王童：非常幸福

記者林映妤／台北報導

金馬執委會於26日召開會議，決議今年第56屆金馬獎將頒發「終身成就獎」予金獎導演王童與武打巨星王羽！



王童個人曾榮獲6座金馬獎。1976年首度以《楓葉情》獲得第13屆金馬獎最佳美術，1981年轉任導演的處女作《假如我是真的》便獲得第18屆金馬獎最佳影片，1983年又以《天下第一》獲得第20屆金馬獎最佳服裝設計，1985年更以《策馬入林》同時獲得第22屆金馬獎最佳美術及服裝設計，之後則憑《稻草人》（1987）、《無言的山丘》（1992）分獲第24、29屆金馬獎最佳導演。2005年執導的《紅孩兒：決戰火焰山》獲第42屆金馬獎最佳動畫長片。其他代表作品還有《看海的日子》（1983）、《香蕉天堂》（1989）、《紅柿子》（1995）、《10＋10之謝神》（2011）、《風中家族》（2015）等。

▲第56屆金馬獎終身成就獎頒給王童導演。（圖／金馬執委會提供）

王童在1966年便進入中影製片廠從基層勤練，金馬影后楊貴媚盛讚他的美術底子和造詣令人佩服。當他升任中影製片廠廠長時，遠赴好萊塢考察，回國後建立科技後製中心，增加同步錄音攝影機、燈光設備、電腦剪接中心，並建置台灣第一座杜比錄音室，為台灣電影發展提供不小助力。近年則致力於電影教育，積極培育優秀人才。金馬執委會主席李安讚美王童教出來的子弟兵對他拍《色，戒》時提供不小貢獻。



王童無論在藝術成就、產業進階、教育傳承上，都足為典範。日前他才宣布從教育崗位退休，此時榮獲終身成就獎格具意義。王童得知獲獎消息後，謙稱自己還在學習電影，這是件幸福的事，非常感激。

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▲第56屆金馬獎終身成就獎頒給武打巨星王羽。（圖／金馬執委會提供）



王羽是一位創造類型風潮與引領時代的巨星。1963年考入邵氏公司，處女作是《虎俠殲仇》，游泳選手出身的他條件很好，加上悉心苦練，悟性奇高，很快就成為六○年代新派武俠片的首席小生。《獨臂刀》（1967）、《金燕子》（1968）、《獨臂刀王》（1969）等片創造了膾炙人口的銀幕形象，不斷刷新票房紀錄。



李安說：「王羽不僅奠定了武俠巨星的標準，更是拳腳動作片的開先河之人，他自導自演的《龍虎鬥》（1970）比李小龍更早開發這個類型，啟發了無數後繼者，這些電影對世界的影響可能多過我，到現在全世界都還在學。」



王羽曾以《手足情深》（1978）入圍金馬獎最佳男主角，1990年代一度淡出影壇，後來在陳可辛力邀之下復出演出《武俠》（2011）並入圍金馬獎最佳男配角， 2013年更以鍾孟宏導演的《失魂》再度入圍第50屆金馬影帝。李安正是當屆評審團主席，他對昔日巨星褪去英雄武裝的動人表演，印象深刻。



第56屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日於台北市國父紀念館舉行。本年度金馬獎劇情長片、紀錄片和動畫長片以及金馬國際影展、金馬創投會議的報名都將於7月31日截止。更多詳情可上金馬官方網站查詢。