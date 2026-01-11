阿信合體F3又跌倒了！　「驚險倒地」畫面曝光全場嚇傻

▲F3與五月天阿信合體開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天主唱阿信上月與言承旭、吳建豪、周渝民合體，完成在上海舉辦的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會4場演出，掀起全網熱議。未料當時唱到五月天經典嗨歌〈派對動物〉時，阿信不慎摔落舞台，造成手部擦傷，讓歌迷相當擔心。沒想到相同狀況竟再度上演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿信意外踩到吳建豪外套而跌倒。（圖／翻攝自小紅書）



今成都場演出時，阿信在演唱同一首歌、穿著同一套服裝下，又意外踩到吳建豪的外套，當場踉蹌跌倒，所幸吳建豪反應神速，立刻伸手將他拉住，阿信也迅速穩住腳步、若無其事站起來繼續演出，虛驚一場，現場粉絲驚呼連連。

4人站上象徵四芒星的旋轉四面主舞台，在全場1.5萬名「恆星」震耳欲聾的尖叫聲中，繼續在同一片天空下發光，開場四人以新曲〈放手一搏〉搭配16位舞者氣勢登場，重節奏震撼全場。 9日首場，言承旭、吳建豪、周渝民在歌迷起鬨下脫衣秀肌，唯獨阿信包緊緊，周渝民忍不住調侃：「我覺得問題在你身上，你昨天不應該穿那件T恤。」阿信則向歌迷討拍笑說：「各位，初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」

雖然胸肌尚未到位，阿信在第二場演出時感性表示，感受到成都歌迷滿滿熱情，直呼「成都的大家口味吃得很辣」，演出內容也會隨著歌迷的「辣度」調整。 唱完〈派對動物〉、〈離開地球表面〉兩首嗨歌後，全場情緒沸騰，吳建豪直說五月天的歌實在太嗨，言承旭更是嗨到直接脫外套，阿信笑虧：「才唱兩首你們就這樣，我怕唱到第三首你們褲褲都脫了！」他也感性補充：「大家的熱情，讓成都的冬天就像盛夏的七月一樣！」