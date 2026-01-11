ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Ozone入伍最後合體！　煥鈞當眾剃頭...團員竟爭搶免洗內褲

▲▼ Ozone四位團員入伍前最後公開活動 。（圖／記者黃國霖攝）

▲ Ozone四位團員入伍前最後公開活動 。（圖／記者黃國霖攝）

記者翁子涵／台北報導

男團Ozone今（11日）舉辦「我愛你們」簽唱會，這是他們在去年底公布即將入伍服役後，最後一次公開合體演出，子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安從一月開始陸續去當兵，在簽唱會上表示非常期待這趟不一樣的旅程，而確定免役的文廷特別貼心準備「入伍包」，放滿入伍的必備品，送給5位好隊友，只是偏偏免洗褲的尺寸手誤買錯，讓成員上演爭奪L號的戰爭，笑翻全場。

▲▼ Ozone煥鈞現場剃成寸頭。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼ Ozone煥鈞現場剃成寸頭。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼ Ozone / 我愛你們 簽唱會 。（圖／記者黃國霖攝）

而煥鈞確定即將成為首位入伍的成員，他許願能在O.A.O.的面前完成剃頭儀式，在5位成員的環繞以及〈Purple Days〉的歌聲中，他從長髮變成寸頭，O.A.O.驚呼連連，大喊：「還是很帥！」成員更是爭相搶摸煥鈞沒有頭髮的新造型，煥鈞也開心說：「願望成真很開心，有點快要去當兵的真實感了！」
 
他們也向粉絲表達他們即將入伍的心情，隊長祖安說：「目前平常心等待入伍，在這段時間裡不斷準備一些新作品，儘量讓粉絲們不會有軍白期的感受。」哲言說：「現在很期待，換個想法，是讓自己有四個月的時間好好沉澱，鍛鍊身體，相信回來後可以帶來更不一樣的音樂作品。」

子翔也表示期待，「終於能在這麼緊湊的工作中休息一下，期待回來後能有不同的展現。」佳辰也說：「說真的有期待也有不捨，但更多的是提醒自己要好好把這段時間過完，好好感受。入伍前會盡量把想做的事情完成，希望能帶著更成熟的自己回來跟大家見面。」而現場公布煥鈞將是第一位入伍的成員，他同樣充滿期待說：「感覺像是起了個頭！能第一個去執行我們該盡的義務也不錯，這樣也可以早一點回來和O.A.O.們見面！」
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

Ozone

