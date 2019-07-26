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影／邱澤《第九分局》正式預告！見鬼菜鳥警「反差萌」粉絲融化

記者林映妤／台北報導

王鼎霖執導，邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒主演國片《第九分局》正式預告與海報26日曝光，海報中4人一字排開，「抓鬼小隊」酷帥氣勢引爆話題。預告中「第九分局」的神祕色彩更加清晰，「抓鬼小隊」也將面臨一樁樁難解懸案，除了驚悚懸疑，預告也迸出笑點，邱澤獨特的反差萌，讓影迷期待度飆升。

▲▼《第九分局》邱澤、澎恰恰、温貞菱、劉奕兒。（圖／甲上提供）

▲《第九分局》邱澤飾演見鬼警察。（圖／甲上提供）

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北影影帝邱澤繼《誰先愛上他的》之後，再次挑戰獨特角色，飾演擁有「陰陽眼」的菜鳥警探，而澎恰恰翻轉形象變身超酷探長，造型頗有《MIB星際戰警》中湯米李瓊斯的氣勢，女主角温貞菱與劉奕兒也突破形象，分別飾演擁有乩童神力的通靈學姊和熱血女記者，其中温貞菱身穿背心頗有《古墓奇兵》蘿拉的酷勁。

▲▼《第九分局》邱澤、澎恰恰、温貞菱、劉奕兒。（圖／甲上提供）

▲▼《第九分局》温貞菱、劉奕兒分飾通靈學姊與熱血記者。（圖／甲上提供）

▲▼《第九分局》邱澤、澎恰恰、温貞菱、劉奕兒。（圖／甲上提供）

《第九分局》講述一個掌管陰陽兩界的神秘警局組織的故事，預告後段4人大展身手，不僅棒打厲鬼，畫面中刺激警匪槍戰場面，邱澤與劉奕兒更帥氣使出擒拿術與防身術，俐落拳腳功夫也讓人看得血脈賁張！温貞菱也使出各式法器，手持桃木劍斬惡鬼，除了年輕探員，老探長澎恰恰也透露自己將在片中挑戰武打動作戲，他自信表示：「我絕對沒讓武術指導失望。」

▲▼《第九分局》邱澤、澎恰恰、温貞菱、劉奕兒。（圖／甲上提供）

▲《第九分局》澎恰恰飾演超酷探長。（圖／甲上提供）

除了懸疑精彩的辦案過程之外，電影中也充斥許多笑點，像是邱澤戲稱用法器抓鬼就像「寶可夢」抓寶一樣，還有澎恰恰吐槽邱澤「筆試成績也還可以…」，獨特的反差萌都讓影迷發笑。電影8月29日上映。

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第九分局, 邱澤, 温貞菱, 劉奕兒, 澎恰恰

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