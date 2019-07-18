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Debbie衣服挖3大洞「側胸形狀全露」！　冒黑色點點…網：感覺快爆了

記者劉宜庭／綜合報導

邵岱兒（Debbie）外型甜美，同時有著前凸後翹的魔鬼身材，前陣子經常出現在《綜藝玩很大》，還一度和小鬼（黃鴻升）冒出充滿CP感的曖昧互動，意外成為眾人關注亮點。平時常在社群網站分享生活點滴的她，近來曬出一系列穿搭美照，其中一套「挖洞裝」辣度破表，掀起網友一陣熱議。

▲邵岱兒（Debbie）。（圖／翻攝自Facebook／Debbie 邵岱兒）

▲邵岱兒（Debbie）。（圖／翻攝自Facebook／Debbie 邵岱兒）

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▲邵岱兒外型甜美，常分享一系列穿搭美照。（圖／翻攝自Facebook／Debbie 邵岱兒）

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲Debbie先前在《玩很大》和小鬼組成CP。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

邵岱兒16日發文曬出一張穿搭美照，畫面中，她穿著全白色細肩帶連身洋裝，緊身剪裁讓S型火辣曲線一覽無遺，側邊挖出3個大洞的設計，更是讓側乳掉出，渾圓又豐滿的胸型及事業線也隨之現形，辣度破表。

▲邵岱兒（Debbie）。（圖／翻攝自Facebook／Debbie 邵岱兒）

▲邵岱兒洋裝側邊有挖洞設計。（圖／翻攝自Facebook／Debbie 邵岱兒）

前陣子，邵岱兒也曾穿著同款膚色洋裝入鏡，當時，就曾讓網友乍看之下忍不住驚呼，「第一眼以為沒穿衣服！」此外，由於挖洞位置，恰巧讓腰部的黑痣露出，也意外成為眾人目光亮點及熱議焦點之一。

▲邵岱兒（Debbie）。（圖／翻攝自Facebook／Debbie 邵岱兒）

▲邵岱兒（Debbie）。（圖／翻攝自Facebook／Debbie 邵岱兒）

▲邵岱兒先前穿膚色版挖洞洋裝，就曾辣翻不少網友。（圖／翻攝自Facebook／Debbie 邵岱兒）

事實上，邵岱兒畢業於英屬哥倫比亞大學金融系，還擁有西餐烹調丙級技術士證照，可說是外表、內在兼具。如今，她曬出一系列辣照，展現性感一面，更是吸引大票粉絲暴動狂喊，「感覺要爆了」、「天啊…好正」、「美翻，側面想要逼死誰」、「好美啊」，在網路上引發一陣熱烈討論。

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邵岱兒, Debbie, 小鬼, 黃鴻升, 綜藝玩很大, 玩很大

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