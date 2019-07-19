亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星Clara（克拉拉，本名：李成敏）擁有甜美火辣的外型，曾被美國雜誌評選為「世界第二美」、「亞洲第一美」。近幾年少在螢幕前曝光的她，18日難得出席活動，以一襲藍紫色平口禮服亮相，紅毯上一彎腰，傲人胸圍頓時成為眾人關注亮點，大方展現性感一面。

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▲Clara曾被美國雜誌評選為世界第二美、亞洲第一美。（圖／翻攝自Clara Instagram）



Clara於18日出席南韓第24屆春史電影節揭幕活動，穿著藍紫色連身禮服優雅登場，緊身服裝讓S型火辣身材一覽無遺，上半身平口設計，更是展現了白皙香肩和豐滿上圍，辣度破表。

▲Clara出席南韓第24屆春史電影節揭幕活動。（圖／CFP）



當天一走上紅毯，Clara立刻成為鎂光燈關注焦點，除了親民向眾人揮手打招呼，期間她還不忘禮貌鞠躬，在彎腰的同時，渾圓半球也隨之掉出，禮服幾乎快要包不住傲人胸圍，簡單一個動作，也成功吸引全場目光焦點，意外掀起一陣熱議。

▲Clara彎腰。（圖／CFP）

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