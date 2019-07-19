ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

亞洲最美Clara一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星Clara（克拉拉，本名：李成敏）擁有甜美火辣的外型，曾被美國雜誌評選為「世界第二美」、「亞洲第一美」。近幾年少在螢幕前曝光的她，18日難得出席活動，以一襲藍紫色平口禮服亮相，紅毯上一彎腰，傲人胸圍頓時成為眾人關注亮點，大方展現性感一面。

▲Clara為了拍電影，利用特殊化妝扮成100kg胖子的模樣。（圖／翻攝自Clara Instagram）

▲▼南韓女星克拉拉Clara要結婚了。（圖／翻攝自Clara IG）

請繼續往下閱讀...

▲Clara曾被美國雜誌評選為世界第二美、亞洲第一美。（圖／翻攝自Clara Instagram）

Clara於18日出席南韓第24屆春史電影節揭幕活動，穿著藍紫色連身禮服優雅登場，緊身服裝讓S型火辣身材一覽無遺，上半身平口設計，更是展現了白皙香肩和豐滿上圍，辣度破表。

▲Clara於18日出席南韓第24屆春史電影節揭幕活動。（圖／CFP）

▲Clara出席南韓第24屆春史電影節揭幕活動。（圖／CFP）

當天一走上紅毯，Clara立刻成為鎂光燈關注焦點，除了親民向眾人揮手打招呼，期間她還不忘禮貌鞠躬，在彎腰的同時，渾圓半球也隨之掉出，禮服幾乎快要包不住傲人胸圍，簡單一個動作，也成功吸引全場目光焦點，意外掀起一陣熱議。

▲Clara於18日出席南韓第24屆春史電影節揭幕活動。（圖／CFP）

▲Clara彎腰。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀

Andy攔截家寧網拍包裹…驚見「大尺度性感物品」！　網一看全暴動

Andy攔截家寧網拍包裹…驚見「大尺度性感物品」！　網一看全暴動

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

美女主播驚遇職場性騷擾！　男主管「從後面撲上來」

美女主播驚遇職場性騷擾！　男主管「從後面撲上來」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

Debbie衣服挖3大洞「側胸形狀全露」！　冒黑色點點…網：感覺快爆了

Debbie衣服挖3大洞「側胸形狀全露」！　冒黑色點點…網：感覺快爆了

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

趙麗穎機場被拍！　神隱4個月「產後身材現形」目擊者見這幕超心疼

趙麗穎機場被拍！　神隱4個月「產後身材現形」目擊者見這幕超心疼

向孫協志謝罪…利菁嘆「他都沒回我」　手遊聊天室一片沉默

向孫協志謝罪…利菁嘆「他都沒回我」　手遊聊天室一片沉默

范冰冰情變16天「消瘦成V臉」！　路人鏡頭一拍…無P圖真面目現形

范冰冰情變16天「消瘦成V臉」！　路人鏡頭一拍…無P圖真面目現形

「12分鐘無碼片」瘋傳！　三上悠亞IG揭密背後真相：很遺憾

「12分鐘無碼片」瘋傳！　三上悠亞IG揭密背後真相：很遺憾

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

鄧紫棋「神逆齡新髮型」曝光！網一看推爆：終於把頭髮放下來

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

蕭亞軒說話了！　親筆信71字揭「恍神開直播」祕因

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

李榮浩IG「變老」…被認出「海上求婚片」放閃！　網驚：楊丞琳要抱上來了

京阿尼現場驚見「鐵鎚+數把菜刀」　縱火犯4天前殘暴舉動被挖出！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Clara, 克拉拉, 李成敏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍
  2. 蔡旻佑批：棒棒堂對嘴開小巨蛋！　後悔「當時不懂事」
  3. 影／《貓》電影版首支預告！泰勒絲7大巨星「美貓樣」曝光
  4. 影／等了33年！《捍衛戰士：獨行俠》首支預告　阿湯哥回春童顏粉絲爆哭：回憶湧現
  5. 京阿尼現場驚見「鐵鎚+數把菜刀」　縱火犯4天前殘暴舉動被挖出！
  6. KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸
  7. 林心如被抓包「鼻歪成凸」　同框舒淇…故意躲後面！
  8. 影／《牠 第二章》正式預告！潔西卡崔絲坦「全身ＯＯ」網嚇爆：超血腥
  9. 鄧紫棋「神逆齡新髮型」曝光！網一看推爆：終於把頭髮放下來
  10. 李孝利「上空」裸穿吊帶褲　側身一站…D級半球全看光！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366