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蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

記者劉宜庭／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，身材姣好、個性率真的她，作風十分大膽，話題尺度更是無極限，23日釋出最新影片中，她大方提及私下床事細節，分享最令她難忘的「炒飯經歷」，連自己都忍不住直呼超害羞，引發網友熱烈討論。

▲蕾菈。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈和好友一同飛往長灘島，展開3天2夜度假之旅。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

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▲蕾菈。（圖／翻攝自蕾菈臉書、Instagram）

「今天要來分享一個蠻…害羞的事情，最深刻的愛愛經驗。」還沒深入主題，蕾菈就露出害羞表情，音量也不自覺地變小，與平時大剌剌的風格呈現強烈對比。她坦言，自己私底下對床事其實非常保守、害羞且被動，笑說：「很難想像吧？我自己也想不到。」

至於最難忘的一次經驗，蕾菈透露是和前男友，當時雙方僅是朋友關係，原本想過把對方當作一夜情對象，但心中又似乎有一些好感，於是把男方假想成「一日男友」，也因此會釋出愛意，「我很被動，我們兩個都喝了一點酒在我家，我原本沒有想過會發生這件事，但我有想說，如果發生了也沒有關係，因為畢竟是我讓他來我家，所以這是我自願性的。」

蕾菈還原當時過程，她躺在床上，因為害羞所以背對男方，正當快要睡著時，對方突然伸手過來抱住，她當下沒有任何動作，抱持著「敵不動、我不動」的想法，不過由於她頭髮很多，髮絲一度刺到對方鼻子，對方想辦法要把頭髮弄掉的過程中，也不小心碰到她的脖子，她也因此忍不住發出「嗯、嗯、嗯」的嬌喘聲。

▲蕾菈分享最難忘的「炒飯經歷」。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈分享最難忘的「炒飯經歷」超害羞。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

後來，男方抱持著好玩的心態，嘗試「下一動」，伸手撫摸蕾菈的肚子，接著又繼續往上伸，經過不斷挑逗之下，2人當天一共做了3次。蕾菈透露，男方原本認為上床不需要有愛，但那次她給了他「愛的感覺」，加上她也同樣有好感，於是雙方之後便嘗試交往。

蕾菈坦言，自己因此有些滿足、成就感，「我居然讓一個人感受到被愛的感覺。」至於為何會印象深刻？她透露，在這一次經驗之前，自己其實是個不太會取悅男人的女生，甚至還常不小心把男方弄痛，「但是遇到他之後，他會開始教我，因為畢竟有愛的成份下做這件事情，你會希望雙方都是開心的。」

不過，這段影片PO網後，有網友質疑蕾菈說的「我只能跟我愛的人上床」和「一夜情就只有一次」的說法相互矛盾。對此，她事後也留言澄清並解釋，「我的意思呢～其實就是，我認為上床這件事情跟有感情成分在的人發生會比較舒服，身心靈都會得到滿足，而我的前男友呢，就是因為我們彼此都有喜歡對方，不然我怎可能讓他來我家，再來就是，因為一些原因我原本是沒打算跟他在一起，才選擇一日男友一夜情的，但後來，愛情來的太快就像龍捲風，就在那晚我們蹦出了火花～就在一起了，如果愛可以有理由，那就不是愛啦！」

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關鍵字

蕾菈, 小鄧紫棋, Lyla, 反骨男孩

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