YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人婚後育有2子「黃金」、「元寶」，經常透過社群記錄家庭日常。她24日透露自己莫名被檢舉「虐待兒童」，感到相當氣憤，她也將社工探訪的過程分享出來，並直言「剴剴這件事沒查到才扯」。

▲▼YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸：剴剴沒查到才扯。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

▲陳彥婷育有兩個兒子。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

陳彥婷透露，自己在上午9點31分突然接到社工來電，對方開門見山表示：「我們收到檢舉你們虐待兒童，需要到家訪查。」突如其來的指控讓她一頭霧水，也覺得既冤枉又生氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在詢問之下，陳彥婷才知道通報內容是她和先生在Podcast節目中聊到「懲罰」的話題，她也反問社工：「我們聊的是教育方式不一樣，那小孩做錯事懲罰，不然要放任嗎？還是最後給外人教育？」社工強調接獲通報就得依程序探訪，並詢問當天能否家訪。陳彥婷也直接回應：「我現在把事情延後，你來查！我不知道可以查出什麼！」她更氣憤質問：「剴剴那麼明顯的沒發現，結果我們被查？」

▲▼陳彥婷（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷Tiffany）

▲陳彥婷和丈夫巨人在podcast節目分享教育方式，卻被檢舉虐童。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷Tiffany）

按照流程，社工先在上午10點前往陳彥婷長子黃金的幼兒園訪查，詢問老師與園長孩子狀況，並當面見到黃金。不過黃金並未回覆社工提問，陳彥婷解釋，自己平時就會教孩子保持警覺，「不跟陌生人透露家庭資訊」，因此孩子沒說話並不意外。社工一度擔心孩子是否「個性比較萎縮」，園長則當場替他們澄清表示：「他不認識你，當然不會講話呀。」並指出黃金平時是樂天又溫暖的小孩，「爸媽是公眾人物，自己接送小孩、不常請假，每個活動都參與，你說他們虐待兒童！我們老師都不相信。」

陳彥婷表示，在上午11點，社工到家中進一步了解小兒子元寶的狀況，包括觀察互動、檢視身體狀況等，直到確認整起事件是個「大烏龍」。陳彥婷也提到，社工同時向他們說明現行法規，「教育不能打」以及通報後的相關程序，「社工也難為，剛剛跟我們說：『謝謝你們的配合，超多爸媽不配合審查。』我：『我剛態度沒有很好，不好意思！因為真的覺得莫名其妙，也覺得剴剴這件事沒查到才扯。』。」陳彥婷的丈夫巨人也提到「一大早只有我老婆在家我怕危險」，社工則表示能理解他們的氣憤。

陳彥婷最後重申：「我們不可能家暴我的孩子！」但她也強調錯誤行為仍要即刻制止，「不然之後就是外人教育。」陳彥婷表示，自己之所以那麼生氣又無奈，是因為經常莫名被檢舉，已經不是第一次發生，上次甚至還有人檢舉他們「兒童性虐待」。此次再度莫名被檢舉，她也忍不住喊話：「檢舉人！別鬧了好嗎！1次、2次、3次，夠了吧！」

▲▼YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸：剴剴沒查到才扯。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

▲陳彥婷透露自己被亂檢舉虐童。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

陳彥婷虐童

