辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

▲當初辛龍（右一）飛機巧遇老闆吳宗憲（左二），兩人關係自從劉真走了逐漸轉淡。左一為歐漢聲、右二為侯佩岑。（圖／翻攝自辛龍臉書）

圖文／鏡週刊

近來辛龍宣布復出發片，前老闆吳宗憲接受本刊獨家專訪，雖然大方表示私下與辛龍的互動沒改變，「不介意同台」，但他也吐露兩人雖有聯絡，但辛龍復出工作主要還是藝能界的東西比較多，並強調自己「早就乘風揚帆而起、多一些時間往別的賽道去了。」意指自己並沒有計畫再參與辛龍的復出大計。

辛龍本人之前則有透露，近期決定推出新歌並簽約新經紀公司，想藉此重啟音樂創作，將先發表兩首新歌〈春暖花開〉〈一夫當關〉；談及後續工作規劃，辛龍表示，未來若有節目通告，會優先考慮熟識好友的邀約，不過仍須等新MV剪輯完成後，才會開始上節目訪談。公司也已有演唱會規劃，但時間尚未確定。

回到今年初左右，原本老闆吳宗憲也稱還是有持續傳訊息安慰辛龍，但辛龍說目前確實還想過著隱居生活，然後將獨自扶養家人長大，其他事則沒考慮。

▲劉真的遺照特別挑選一張她翩翩起舞的照片，吳宗憲表示這代表劉真「羽化成仙」。（圖／容易文創提供）

不過另一方面，吳宗憲身兼辛龍好友兼經紀公司老闆，當時為了讓他早日走出喪妻之痛，不斷鼓勵辛龍走出家門，甚至安排出席公益活動演唱，但他卻在演唱會前夕臨時取消，讓吳宗憲氣到在攝影棚說重話表示：「難道所有人都要求著他嗎？現在是怎樣？我的氣力也一而鼓，再二衰，現在是竭，還要我講什麼？」

吳宗憲甚至以「女朋友要走不用留，祝福你，她想在你身邊，她永遠都會在」，暗示若辛龍真的要走，公司不會介意，也不會有違約金問題，之後就傳出辛龍與吳宗憲經紀公司解約，並帶著家人移居台中。



