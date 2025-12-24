《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

記者王靖淳／綜合報導

藝人香蕉（王俊傑）是節目《瘋神無雙》班底，最近他和老婆Timmy最近飛往日本大阪，並趁空檔透過社群分享旅遊心得及照片，不料內容曝光後，卻出現網友留言吐槽他「丟臉丟到國外」。為此，香蕉23字反擊了！

▲香蕉回覆酸民的留言。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

香蕉發文分享自己「人生第一次到大阪」的喜悅，並在文中附上一張獨照。照片中，他不畏當地嚴寒氣溫，自信地穿著由老婆親手裁縫的運動背心。他透露，這身清涼裝扮立刻成為街頭焦點，吸引了包括台灣、日本、韓國、歐美甚至印度、宏都拉斯等各國遊客的目光，大家經過時都忍不住笑出來。對此，香蕉樂觀地解讀大家應該是「覺得很陽光吧」，並表示，當時只有低溫兩度，如果早知道這麼冷「可能就不會穿那麼少了。」

貼文及照片曝光後，有位網友毫不客氣地批評香蕉是「丟臉丟到國外去。」面對這則突如其來的負面留言，香蕉展現高EQ，語帶幽默地回覆對方：「真假...如果怕丟臉到國外去，那您就少出國，避免這個情形。」沒想到該名網友不甘示弱，繼續留言嗆聲：「你如果連這樣的說法都無法接受，就不適合當藝人囉。」

▲香蕉最近到大阪玩。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

針對被網友質疑「無法接受批評」就不適合當藝人的說法，香蕉也再度展現大器風度，並強調自己「當然沒有不接受」，之所以會這樣回應，純粹是「用你的方式回你」而已，並重申人與人之間應該要「互相尊重。」