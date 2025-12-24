辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

▲如今復出的辛龍話題不斷，尤其深情人設讓外界相當印象深刻，不過也傳出他與亡妻家人鬧翻的消息。（圖／翻攝自KPMG in Taiwan臉書）

圖文／鏡週刊

歌手辛龍在沉寂多年後，近日正式重返舞台。他將復出演出獻給KPMG安侯建業集團，在兩千五百名觀眾面前登台演唱，獲得全場熱烈掌聲。這是他在愛妻劉真於2020年離世後，睽違整整5年再度公開演出，也象徵正式回歸歌壇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉真曾公開與媽媽的好感情，留下母女一同逛街的畫面，沒想到在她走後，辛龍就與劉家的關係急轉直下。（圖／翻攝自劉真IG）

然而，隨著辛龍復出，過往與劉真相關的身後安排也再次被提起。熟知內情的親友向本刊透露，辛龍跟劉真爸媽的關係急轉直下，不但舉家離開台北，還不讓劉真的父母見家人，讓岳家無法維持家人情誼。

另外也有消息透露，劉真過世後的第一個端午節，辛龍曾前往劉真父母家中聚餐，並且攜帶一份契約書說明相關事項，請劉真父母簽署；內容大致為日後雙方不再往來。自此之後，辛龍也未再讓家人與外公外婆聯繫。

由於劉真離世來得突然，加上坊間流竄各種農場不實的謠言，讓辛龍在短時間內無法接受這樣的事實，為了保護家人，選擇一人承擔所有結果。兩年前辛龍與劉真的媒人金佩姍也透露，他已搬家而且就此「神隱了、不見了」，僅在過年期間收到問候而已。

▲劉真走後的2020年，本刊拍到辛龍現身在家附近的超市採買。（圖／鏡週刊提供）

因怕勾起辛龍傷心回憶，金佩姍不希望打擾他，劉真走了後也沒再見面，「很多事情不要去觸動心弦」；事實上，當時辛龍一直被傳遲遲走不出喪妻之痛，原本所屬經紀公司「容易文創」官網也不再顯示他名字，等於從藝界人間蒸發。

辛龍回應

對於辛龍目前與劉真家的關係，本刊聯絡上了他的經紀人，對方僅稱沒聽說，會再去問本人，但至截稿之前並無回應。





更多鏡週刊報導

辛龍鬧翻岳父母1／辛龍喪妻神隱5年 爆隱瞞劉真塔位不給探望

辛龍鬧翻岳父母2／劉真驟逝留188億遺產？ 辛龍怒否認：無中生有