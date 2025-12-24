ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許允樂甜揭李玉璽求婚細節！
社群時代5大愛情隱憂！
賈永婕推101光雕遭疑「不宜舉辦」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王ADEN 李友廷 朱孝天 阿信 金宇彬 申敏兒 炎亞綸 鬼鬼

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫　竟是望族富三代

▲今年5月張家瑋和夏宇禾（紅圈者）現身大安區酒吧。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

時報周刊CTWANT上月直擊夏宇禾深夜在酒局結束後，靠在一名白衣男懷中，甚至還回應對方香吻，但據本刊調查該男已是人夫身分。回顧過往，夏宇禾並不是第一次被拍到與白衣男同框。早在今年5月6日深夜，本刊就曾目擊夏宇禾、張家瑋與白衣男及外國友人現身大安區酒吧，眾人隨後轉戰酒店續攤，散場時夏宇禾與白衣男不僅大方擁抱道別，交情顯然已非一兩天。

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫　竟是望族富三代

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夏宇禾5月的酒店、酒吧路線的行程就已見到白衣男的身影以及另一位外國友人。（圖／本刊攝影組）

更奇妙的是，夏宇禾4月份被拍到跟李聖傑大街上廝磨的那次，白衣男其實也在場，每回出場都是始終如一的白上衣配牛仔褲及名錶、名牌鞋，辨識度相當高。白衣男那次還被形容成電燈泡，識趣地看著夏宇禾跟李聖傑親暱互動，沒想到，過了半年後，夏宇禾大街廝磨對象換成了白衣男，摸頭、勾纏、擁抱、肉體貼合的節奏幾乎如出一轍，只是男主角換了人。

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫　竟是望族富三代

▲白衣男兩人被本刊捕捉到都是穿白T恤等類似款穿搭，辨識度很高。（圖／本刊攝影組）

然而，這段關係背後卻藏著尷尬的真相，本刊循線找到白衣男的社群，發現白衣男來頭不小，出身地方望族，是留洋歸來的多金富三代，更加令人冒汗的是，他已經是人夫，社群上面不乏與妻子的生活照，妻子也分享不少白衣男與孩子們和樂融融的點滴，社群上十足好爸爸與好老公的形象，相信互相追蹤社群的夏宇禾也能看到相關內容，對於男方已婚的事實應該是心知肚明。

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫　竟是望族富三代

▲本刊今年五月也曾捕捉到夏宇禾和分合多次的GINO一起去打球。（圖／本刊攝影組）

過去她與Gino長達六年的感情，傳出主因是她想結婚而男方不想，因而情斷，後來與大她20歲的李聖傑傳出緋聞，到現在與白衣人夫嘴對嘴接招，看來這段關係應該又是無疾而終。

其實夏宇禾來自單親家庭，媽媽拉拔四個女兒長大，觀念傳統保守，她拍雜誌比基尼照都要跟媽媽解釋半天，深怕媽媽生氣，上回緋聞曝光，媽媽還叮囑她：「可以交朋友，但要顧好自己的形象。」這回可能又要再讓媽媽擔心了。

對於與白衣人夫的關係，本刊至截稿前未能取得夏宇禾的回應。

※提醒您，飲酒過量，有害健康；酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

延伸閱讀
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子　爸爸痛斥「不要臉」
承諾落空1／邱宇辰才道歉坦言「很難過」　上海音樂會又泡湯
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

4小時前

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

4小時前

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

3小時前

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

1小時前

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

3小時前

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

21小時前

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

14小時前

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

4小時前

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

18小時前

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

1小時前

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

12小時前

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！　酸他舞台照：截張好看的很難嗎

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！　酸他舞台照：截張好看的很難嗎

20小時前

熱門影音

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
孟子義跌倒

孟子義跌倒
趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮

趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮
郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事
北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看

北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看
《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體

《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體
五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面

五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面
郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」

郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

看更多

阿KEN傳授「追男生祕訣」　郭書瑤：可能會繼續單身XD

即時新聞

剛剛
剛剛
40分鐘前0

廣末涼子遭簡易起訴「娛樂圈沒棄她」　復出螢光幕時間點曝

1小時前82

麻衣爸爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」！　輕聲道別女兒：有很多美好回憶

1小時前710

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

1小時前74

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

2小時前21

楊千霈前夫爆欠薪！　砸500萬創業不到2年收攤…與員工翻臉

3小時前1

12月24日星座運勢／射手結識大人物！魔羯獲客戶感謝　天秤秀創意

3小時前146

北車英雄母婉拒捐款！杜汶澤感佩「余媽媽也是英雄」…改捐1單位

3小時前41

王子偷吃人妻害慘弟？邱宇辰上海開唱突喊卡「粉絲超錯愕」公司首發聲

3小時前613

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

3小時前58

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

讀者迴響

熱門新聞

  1. 辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來
    4小時前2451
  2. 啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應
    4小時前1017
  3. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    3小時前1213
  4. 沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」
    1小時前149
  5. 辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？
    3小時前108
  6. 快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！
    21小時前7253
  7. 王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴
    14小時前67
  8. 辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望
    4小時前49
  9. 王ADEN遭網出征「丟失跨年工作」
    18小時前3
  10. 起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」
    1小時前144
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合