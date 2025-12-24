公司頒獎「請三上悠亞當嘉賓」！超辣身材被看光 男主持：太扯了啦

記者潘慧中／綜合報導

黃豪平儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享日常。他23日便在社群網站透露，主持直播公司的頒獎典禮時，其中的抽獎嘉賓竟然有三上悠亞，讓他忍不住說：「太扯了啦！」不少網友看了也直呼好羨慕。

▲三上悠亞驚喜擔任抽獎嘉賓。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）



照片中，可以看到三上悠亞身穿一襲經典黑白配色的禮服，上半身是黑色絨面質感的平口設計，大方露出白皙的肩頸線條；下半身則是剪裁立體的白色雲朵蓬蓬短裙，展現穠纖合度的雙腿。

▲三上悠亞解放美腿。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）



事實上，三上悠亞此行來台的另一件大事是出席加盟TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊的媒體見面會。對於選擇「25號」為啦啦隊背號，她解釋是取其日文諧音「開心的笑」，希望帶給大家開心的笑容。

▲三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊。（圖／記者林敬旻攝）



三上悠亞在上個賽季曾以「限定啦啦隊」身分，短暫加入夢想家應援，到了本賽季，她直接以正式啦啦隊員之姿加入夢想家，而且已經在日本練好團隊準備的5到6支應援舞，未來將在6場主場賽事帶來應援。