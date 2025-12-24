ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
公司頒獎「三上悠亞當嘉賓」身材超辣
明後天「低溫探12度」
麻衣爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」
公司頒獎「請三上悠亞當嘉賓」！超辣身材被看光 男主持：太扯了啦

記者潘慧中／綜合報導

黃豪平儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享日常。他23日便在社群網站透露，主持直播公司的頒獎典禮時，其中的抽獎嘉賓竟然有三上悠亞，讓他忍不住說：「太扯了啦！」不少網友看了也直呼好羨慕。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

▲三上悠亞驚喜擔任抽獎嘉賓。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

照片中，可以看到三上悠亞身穿一襲經典黑白配色的禮服，上半身是黑色絨面質感的平口設計，大方露出白皙的肩頸線條；下半身則是剪裁立體的白色雲朵蓬蓬短裙，展現穠纖合度的雙腿。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

▲三上悠亞解放美腿。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

事實上，三上悠亞此行來台的另一件大事是出席加盟TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊的媒體見面會。對於選擇「25號」為啦啦隊背號，她解釋是取其日文諧音「開心的笑」，希望帶給大家開心的笑容。

▲三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊。（圖／記者林敬旻攝）

三上悠亞在上個賽季曾以「限定啦啦隊」身分，短暫加入夢想家應援，到了本賽季，她直接以正式啦啦隊員之姿加入夢想家，而且已經在日本練好團隊準備的5到6支應援舞，未來將在6場主場賽事帶來應援。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

三上悠亞黃豪平

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

