王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手王ADEN日前到校園開唱，疑似因不滿表演遭女學生打斷，當場臭臉蹲下，事後還PO影片表示「傻眼」，引發網友論戰，他也因而丟掉跨年工作。對此，同為歌手的李友廷，23日在社群發表看法，直言：「這就是網暴沒有錯喔。」

▲王ADEN因貼文內容被網友砲轟「公審未成年粉絲」。（圖／翻攝自Instagram／adenwang_）

李友廷表示，有些網友只是舉著正義的大旗，實則是為了宣洩自己的情緒，「螢幕後面當分母去稀釋傷害別人的罪惡感，公眾人物當說法來不把人當人看。我們真的只能在這種地方團結嗎？一起霸凌一個還手不了的人？」坦言自己每天打開社群都覺得很無力。

▲李友廷談王ADEN事件。（圖／翻攝自Instagram／left7892）

李友廷雖然沒有表明是針對什麼事情抒發感想，但不少網友都猜出他是在指王ADEN的事件，也有人質疑他在聲援王ADEN。對此，李友廷回覆說：「我會覺得他們兩個人都是這次事件的受害者，而造成妹妹傷害的其實也是另一群的吃瓜群眾。」直言事件真正的凶手是「任何假借誰受到傷害而振振有詞出征別人的人」，也認為當事者雙方都沒有希望發生網路暴力。

▲李友廷回覆網友。（圖／翻攝自Instagram／left7892）