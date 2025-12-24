八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

▲上月12日凌晨1點，夏宇禾現身台北市中山區招待所外。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

夏宇禾前年跟GINO結束6年情，今年4月曾被拍到主動獻吻李聖傑的畫面，後來曾向媒體說「滴酒不沾」，但時報周刊CTWANT近日又捕捉到夏宇禾依舊喜愛深夜進出招待所玩樂，這次身邊沒有好姐妹張家瑋的陪伴，倒是多了一名白衣男子，2人的互動相當親暱，夏宇禾不僅倒在白衣男懷中，甚至還回應對方香吻。本以為這是一段才子佳人甜蜜蜜的新戀情，然而，經本刊調查，該名白衣男子雖是個多金富三代，還有不少演藝圈的朋友，不過已是人夫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雖然旁邊友人不少位，但夏宇禾旁若無人一直依偎在白衣男的身邊。（圖／本刊攝影組）



11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他們似乎眼裡只有彼此，並不介意大家的目光。

▲夏宇禾看起來喝了點酒，對白衣男使出摸頭殺，男方也立刻吻上她的臉頰。（圖／本刊攝影組）



過了一會兒，在酒精催化下，雙方似乎按耐不住，開始調情攻防，夏宇禾開始使出魅惑眼神，含情脈脈地看著白衣男，男方無法招架，親吻了女方的臉頰，夏宇禾並未躲閃，反而伸手摸摸微醺狀態他的頭，像是在安撫小寵物一樣。忽然間，白衣男臉湊過去索吻，卻被夏宇禾巧妙地閃開，2人像是沒發生什麼事情似的又聊了一會兒。

▲夏宇禾看著男子的眼神很迷惑，白衣男二度展開接吻攻勢，夏宇禾也用雙唇接招。（圖／本刊攝影組）



幾分鐘後，白衣男二度發出攻勢，這回夏宇禾不但沒閃開，而是以雙唇大方接招，不禁令人想起阿基師的偷歡金句「跟她嘴對嘴的同時，我只是接招而已」。不過，下秒夏宇禾臉上滿是笑容，並依偎在對方身邊，後來又深摸摸男方的頭，看來應不只是接招而已，也是有些歡愉的成分。

▲白衣男展開雙臂，夏宇禾投入懷抱緊緊相擁十分陶醉。（圖／本刊攝影組）



▲兩人分開前依依不捨再吻一次，身旁友人都視而不見。（圖／本刊攝影組）



▲男方送夏宇禾上車後獨自離開。（圖／本刊攝影組）



又過了一會兒，白衣男展開雙臂，夏宇禾等了幾秒之後才投入對方懷中，2人緊緊擁抱，而周遭友人有的是低頭滑手機，很有默契地不以為意，讓他們盡情在此跨越道德與情慾的禁區。1點6分，送夏宇禾上車後，白衣男才獨自步行離開。

對於與白衣人夫的關係，本刊至截稿前未能取得夏宇禾的回應。

※提醒您，飲酒過量，有害健康；酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

延伸閱讀

▸ 電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代

▸ 承諾落空1／邱宇辰才道歉坦言「很難過」 上海音樂會又泡湯

▸ 原始連結