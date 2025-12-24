ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許允樂甜揭李玉璽求婚細節！
社群時代5大愛情隱憂！
賈永婕推101光雕遭疑「不宜舉辦」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿信 朱孝天 炎亞綸 阿本 蘇櫻花 言承旭 吳建豪 周渝民

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫　嘴對嘴大方接招

▲上月12日凌晨1點，夏宇禾現身台北市中山區招待所外。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

夏宇禾前年跟GINO結束6年情，今年4月曾被拍到主動獻吻李聖傑的畫面，後來曾向媒體說「滴酒不沾」，但時報周刊CTWANT近日又捕捉到夏宇禾依舊喜愛深夜進出招待所玩樂，這次身邊沒有好姐妹張家瑋的陪伴，倒是多了一名白衣男子，2人的互動相當親暱，夏宇禾不僅倒在白衣男懷中，甚至還回應對方香吻。本以為這是一段才子佳人甜蜜蜜的新戀情，然而，經本刊調查，該名白衣男子雖是個多金富三代，還有不少演藝圈的朋友，不過已是人夫。

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫　嘴對嘴大方接招

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雖然旁邊友人不少位，但夏宇禾旁若無人一直依偎在白衣男的身邊。（圖／本刊攝影組）

11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他們似乎眼裡只有彼此，並不介意大家的目光。

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫　嘴對嘴大方接招

▲夏宇禾看起來喝了點酒，對白衣男使出摸頭殺，男方也立刻吻上她的臉頰。（圖／本刊攝影組）

過了一會兒，在酒精催化下，雙方似乎按耐不住，開始調情攻防，夏宇禾開始使出魅惑眼神，含情脈脈地看著白衣男，男方無法招架，親吻了女方的臉頰，夏宇禾並未躲閃，反而伸手摸摸微醺狀態他的頭，像是在安撫小寵物一樣。忽然間，白衣男臉湊過去索吻，卻被夏宇禾巧妙地閃開，2人像是沒發生什麼事情似的又聊了一會兒。

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫　嘴對嘴大方接招

▲夏宇禾看著男子的眼神很迷惑，白衣男二度展開接吻攻勢，夏宇禾也用雙唇接招。（圖／本刊攝影組）

幾分鐘後，白衣男二度發出攻勢，這回夏宇禾不但沒閃開，而是以雙唇大方接招，不禁令人想起阿基師的偷歡金句「跟她嘴對嘴的同時，我只是接招而已」。不過，下秒夏宇禾臉上滿是笑容，並依偎在對方身邊，後來又深摸摸男方的頭，看來應不只是接招而已，也是有些歡愉的成分。

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫　嘴對嘴大方接招

▲白衣男展開雙臂，夏宇禾投入懷抱緊緊相擁十分陶醉。（圖／本刊攝影組）

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫　嘴對嘴大方接招

▲兩人分開前依依不捨再吻一次，身旁友人都視而不見。（圖／本刊攝影組）

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫　嘴對嘴大方接招

▲男方送夏宇禾上車後獨自離開。（圖／本刊攝影組）

又過了一會兒，白衣男展開雙臂，夏宇禾等了幾秒之後才投入對方懷中，2人緊緊擁抱，而周遭友人有的是低頭滑手機，很有默契地不以為意，讓他們盡情在此跨越道德與情慾的禁區。1點6分，送夏宇禾上車後，白衣男才獨自步行離開。

對於與白衣人夫的關係，本刊至截稿前未能取得夏宇禾的回應。

※提醒您，飲酒過量，有害健康；酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

延伸閱讀
電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫　竟是望族富三代
承諾落空1／邱宇辰才道歉坦言「很難過」　上海音樂會又泡湯
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

1小時前

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

10小時前

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

18小時前

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！　酸他舞台照：截張好看的很難嗎

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！　酸他舞台照：截張好看的很難嗎

17小時前

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

14小時前

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

8小時前

炎亞綸認和鬼鬼閨密情變！首談背後原因「約談破局」阿本夾中間高情商應對

炎亞綸認和鬼鬼閨密情變！首談背後原因「約談破局」阿本夾中間高情商應對

11小時前

《角頭》被質疑「敗壞社會風氣」高捷罕見動怒！親談張文北捷砍人

《角頭》被質疑「敗壞社會風氣」高捷罕見動怒！親談張文北捷砍人

10小時前

申敏兒「頭頂供養米」苦求菩薩救金宇彬！　法師婚禮證詞揭最美愛情

申敏兒「頭頂供養米」苦求菩薩救金宇彬！　法師婚禮證詞揭最美愛情

15小時前

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

17小時前

全球第一人！甜茶站上拉斯維加斯「700億台幣圓球」新片破紀錄了

全球第一人！甜茶站上拉斯維加斯「700億台幣圓球」新片破紀錄了

9小時前

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

40分鐘前

熱門影音

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
孟子義跌倒

孟子義跌倒
趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮

趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮
郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事
北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看

北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看
《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體

《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體
五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面

五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面
郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」

郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

看更多

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

王子偷吃人妻害慘弟？邱宇辰上海開唱突喊卡「粉絲超錯愕」公司首發聲

16分鐘前0

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

23分鐘前0

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

36分鐘前1

五月天阿信摔下台嚇壞粉絲　一返台大咖天后「親燉豬腳麵線」超暖！

36分鐘前1

聖誕好消息來襲「東野圭吾經典神作」宣布加演　78歲男星演完變了

40分鐘前1

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

51分鐘前4

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

1小時前526

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

8小時前20

SEVENTEEN WOOZI入伍3個月爆「被上士施壓」　邀歌手婚禮無償獻唱

8小時前30

許允樂甜揭求婚細節！　「李玉璽穿西裝抱吉他」感動她

讀者迴響

熱門新聞

  1. 辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來
    1小時前1025
  2. 王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴
    10小時前65
  3. 快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！
    18小時前7253
  4. 朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！
    17小時前3848
  5. 王ADEN遭網出征「丟失跨年工作」
    14小時前3
  6. 王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法：活動一定接滿
    8小時前61
  7. 炎亞綸認和鬼鬼閨密情變
    11小時前
  8. 《角頭》被質疑「敗壞社會風氣」高捷罕見動怒！
    10小時前2221
  9. 申敏兒「頭頂供養米」苦求菩薩救金宇彬！
    15小時前6
  10. 快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　
    17小時前4670
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合