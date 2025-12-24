泰勒絲情牽球星未婚夫「是媽媽神助攻」　感性告白…相識過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

天后泰勒絲（Taylor Swift）紀錄片影集《The End of an Era》近日Disney+釋出最新精彩片段與預告，揭曉她與未婚夫崔維斯凱爾西的姻緣，竟是媽媽一手促成。

▲泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》。（圖／Disney+提供）

這一切源於2023年7月，崔維斯在播客頻道上表示自己去了泰勒絲的演唱會，不過卻有點失望，因為自己找不到空檔把親手做的友誼手鍊給女方，直言「我想給泰勒絲上面有我的（電話）號碼的手鍊」，當泰勒絲的媽媽看到新聞報導後，立刻打給自己認識的酋長隊專家、要對方介紹崔維斯凱爾西，結果得到超正面的評價。

▲泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》。（圖／Disney+提供）

泰勒絲的媽媽說道「我就在想，該怎麼讓他們兩個見面」，她建議女兒與其再交往一個憂鬱詩人，不如試試看和一個熱愛生活的運動員約會。泰勒絲則坦言因為自己對體育一竅不通，因此一開始有些猶豫。

▲泰勒絲合體崔維斯。（圖／翻攝自IG／Newheightshow ）

兩人第一次見面時崔維斯真的用心講解了什麼是美式足球「他說就像是暴力版的西洋棋」。而後來當泰勒絲愛上崔維斯後，也跟著沉迷於這項運動，會如同孩子般觀看轉播、替心愛的人熱情加油，泰勒絲更直言「這是我人生中最棒的驚喜！」

▲泰勒絲日前與崔維斯訂婚。（圖／翻攝IG）

泰勒絲也笑說當戀情公開後，自己的觀眾中平均每12個人就有一位穿著像崔維斯那樣的足球球衣在演唱會現身。影片中泰勒絲也分享了兩人是如何在不同領域帶給觀眾娛樂，雖然是兩種不一樣的熱忱，但卻能給予彼此正向的成長，感性告白「我發現，我生命中的這個人是最適合我的」。

▲泰勒絲日前與崔維斯訂婚。（圖／翻攝IG）