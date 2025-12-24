ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃鐙輝動念遠離城市！　親走訪花蓮「走進農村生活」：回應土地呼喚

記者孟育民／台北報導

今天是12月 24 日平安夜，在原本緊湊的工作行程中，橫跨主持與戲劇領域的金鐘實力派藝人黃鐙輝仍特地前往花蓮，親自現身富里鄉農會第七屆稻草藝術季《富里喵樂園》記者會，逐一與在地藝術家與創作者交流，為農村創生送上最直接的支持，也正式宣告稻草藝術季今天開展，為期一年的展期，非常歡迎大家富里走走。

▲▼黃登輝。（圖／富里鄉農會提供）

▲黃鐙輝現身《富里喵樂園》記者會。（圖／富里鄉農會提供）

這趟深入富里的經驗，也再次觸動他對生活節奏的深層思考。黃鐙輝坦言，自己其實早就動過「住進富里、遠離城市」的念頭，但這樣的選擇，意味著必須學會斷捨離，放下對工作成就的持續追逐，也暫別城市科技帶來的高度便利，「那是一種讓人生越活越簡單、越活越純粹的生活狀態。」他形容，當生活簡化到極致，才能心無旁騖地專注當下，活得自在而自由。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這樣的感受，並非一時感性，而是延續他今年 5 月風塵僕僕來到富里、展開為期三天兩夜稻草藝術紀錄片拍攝的真實體驗。對黃鐙輝而言，這不只是一項拍攝工作，更是一段回應土地呼喚、重新走進農村生活的過程。

▲▼黃登輝。（圖／富里鄉農會提供）

▲▼黃鐙輝走訪當地，感受深刻。（圖／富里鄉農會提供）

▲▼黃登輝。（圖／富里鄉農會提供）

今年 5 月的三天兩夜拍攝期間，黃鐙輝全程參與拍攝，但他刻意讓出主角的位置，以傾聽與陪伴的姿態，走進富里在地創作者的生活現場，讓每一位受訪者成為故事真正的焦點。

拍攝行程之餘，黃鐙輝也完整走進富里的日常生活。他與長輩們圍坐聊天，被親切地當成回家的孩子般照顧，不僅頻頻被詢問「想吃什麼、想喝什麼」，還喝下人生第一次的阿姨特調維士比加牛奶。

