快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

記者潘慧中／綜合報導

禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，沒想到事隔兩年多，他24日驚喜宣布求婚成功，「SHE SAID YES」，下跪的甜蜜同框照讓大批粉絲和朋友們瞬間湧入留言區道賀！

▲禾浩辰下跪套牢吳品潔。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

照片中，可以看到禾浩辰穿了一身黑，吳品潔則是穿著寬鬆的白色上衣。他露出燦爛笑容下跪，輕輕握住準老婆的手，對方也回以甜蜜的笑容，小倆口深情對望洋溢著幸福氛圍。

▲禾浩辰驚喜宣布求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

有趣的是，禾浩辰為了給吳品潔驚喜，他一開始還將戒指藏在襪子的腳踝處，事後PO出照片時甚至搞笑地用紅線圈起澎起來的地方，「藏戒指的好地方。」

▲禾浩辰一開始把戒指藏在襪子裡。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

事實上，禾浩辰與吳品潔自2023年8月大方認愛後，始終備受外界矚目。小倆口當初因被媒體捕捉到頻繁出入同棟住處而爆出戀情，他隨即透過經紀人霸氣認愛，「發展中，給我們一點空間」，展現對女方的呵護與擔當。

▲吳品潔和禾浩辰穩定交往兩年多。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo、hungbruce）



據悉，禾浩辰與吳品潔皆對潛水有濃厚興趣，共同的愛好讓他們越走越近。這兩年多來，小倆口雖然鮮少在社群平台高調放閃，但每逢公開受訪，他談及女友時總難掩甜蜜笑意，這段穩定且低調的感情早已是粉絲心中的神仙眷侶範本。