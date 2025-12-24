沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

記者潘慧中／綜合報導

沈玉琳7月底傳出身體不適，緊急住進台北內湖三軍總醫院，後來證實罹患白血病（俗稱血癌），目前正在積極治療當中。近期因休養沒有露面的他，24日難得露臉了，為的就是慶祝58歲生日。

▲沈玉琳24日慶祝58歲生日。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）



照片中，可以看到沈玉琳身穿暗紅色上衣，頭戴黑色鴨舌帽與招牌眼鏡，臉頰相較以往在螢光幕前圓潤的形象明顯消瘦不少，雖然氣色看來不錯，但仍有粉絲驚訝直呼：「快認不出來了。」

沈玉琳手捧著寫有「Happy Birthday」的巨大愛心造型蛋糕，身旁的老婆貼身獻上溫馨的一吻。面對各界湧入的關心與問候，沈玉琳首先表達了感謝之意，感性寫道：「謝謝你們的生日祝福。」

▲沈玉琳8月抗癌初期的照片。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）



除了分享慶生喜悅，沈玉琳也在貼文中罕見透露了近期的身體狀況。雖然並未詳細說明細節，但他主動向擔憂他的粉絲報平安，「治療非常的順利，快要可以見面了。」預告距離復出的日子已經不遠。

▲沈玉琳昔日健康的模樣。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）