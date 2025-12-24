啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

▲昆娜（Queena）與味全龍隊球員張祐嘉爆出不倫，經過8個月煎熬，終於出面說明。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

今年4月，傳出已婚的前味全龍隊啦啦隊員「小龍女」昆娜（Queena），與同隊球員張祐嘉不倫熱戀，球團即刻暫停她的應援活動。經過8個月的煎熬，昆娜接受本刊獨家專訪被問及此事，數度失神、無語，但仍泛淚堅稱：「（戀情）沒有重疊，當時我已經離婚了。」不過她也坦言跟張祐嘉還是「朋友」。

不倫風波曝光將近8個月，昆娜（Queena）接受本刊專訪，娓娓道出一切的來龍去脈；她與大學時期的男友翁琝森於2021年結婚、生產，原以為可以幸福到老，只是生活難免有口角、爭執，久了也就各有想法。2024年8月，兩人因「對未來沒共識」，昆娜搬出昔日愛巢，在台北租了一間頂樓加蓋的套房，正式分居。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曖昧張祐嘉 仍是朋友

▲以特技舞蹈和活力四射應援著稱的昆娜，是味全龍球隊的寶藏女孩之一。（圖／翻攝自昆娜IG）

今年初，昆娜與翁琝森經過近2個小時談判，最終走上離婚一途，只因她想要的是一段安心、安全的關係，她說：「（婚姻）真的走不下去了，我不想和前夫結仇，主動開口提了離婚，我們是和平分手。」一段關係因為往壞的方向走，才毅然決然做出離婚的決定，她說：「我不否認曾擁有過（感情），但我會往前走，不想以前的事了。」

▲昆娜（左）不否認與味全龍球員張祐嘉（右）曾有一段情緣，私下往來頻繁，肢體互動多。

據昆娜的說法，婚姻出現亂流後，獨居的她常以淚洗面，情緒和身體都處於不舒服的狀態，甚至不想和朋友聚會，更曾在練舞途中崩潰大哭；因為同隊的關係，球員張祐嘉瞭解她的狀況，兩人因而越走越近。

▲經歷婚姻失敗、不倫疑雲，昆娜（右一）暫時不敢戀愛，將生活重心全放在事業。左起為小映、詩雅與心璇。（翻攝自昆娜IG）

曖昧情一曝光，接連爆出昆娜其實已婚，親友起底她早與輕艇國手翁琝森結婚4年，遭疑與張祐嘉談不倫戀；時至今日，被問與張祐嘉是否算是相戀？這個問題讓昆娜低頭苦思了一下才說：「我們沒有說好在一起，後來有輿論的壓力，我們就越走越遠，現在還是朋友關係。」言談中不否認兩人初始的確互有好感。

六位數收入 一夕歸零

▲輕艇國手翁琝森與昆娜結婚4年，因對未來沒有共識而離婚。（翻攝自翁琝森臉書）

後來，昆娜與張祐嘉被冠上「不倫戀」，昆娜在球團的工作全被停班，其他工作也停擺，月收入從過往的6位數到最後零進帳，甚至繳不出房租，只好搬回桃園中壢阿公阿嬤家。她淚眼表示當時很怕長輩知道她的窘境，更怕被認為是沒用的人，因此失眠且焦慮，獨處時會狂哭，體重掉了4公斤，身形變得單薄。

經歷婚姻失敗、不倫疑雲，私生活全攤在陽光下，昆娜急速成長，愛過也痛過的她，慢慢學習先愛自己，現階段也不敢談戀愛，她說：「一切都過了，我會進步的。」





更多鏡週刊報導

復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號

星二代衝副業／獨家！周董光環救不了 林瑞陽兒出手盤活300壯士

婚變滿血復出／獨家！新作對打人氣爆棚 陳妍希搭小19歲嫩弟逆襲陳曉