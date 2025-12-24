陳偉霆兒子名意外被曝光！　王安宇說溜嘴急道歉…他反應獲讚

記者蔡宜芳／綜合報導

香港知名男星陳偉霆與大陸超模何穗秘密戀愛數年，直到今年10月公開兩人已經有一個兒子，消息震驚外界。陳偉霆近日在節目上，準備為小孩挑禮物，沒想到竟意外被同行的王安宇爆出兒子的名字，不過，他的反應也讓網友大讚「性格真好」。

▲陳偉霆在10月宣布已有一個兒子。（圖／翻攝自微博）

在《現在就出發3》最新播出的節目中，陳偉霆正準備幫愛子添購用品，一旁的王安宇突然說：「給Wilson（類似發音）買一個。」過沒多久，王安宇似乎發現自己說溜嘴，小心翼翼地問陳偉霆說：「你是不是還沒有公布他的名字？」而陳偉霆只是笑道：「那你幫我公佈也挺好的，謝謝！」王安宇則趕緊道歉。

▲▼王安宇不小心在節目上說出陳偉霆小孩的名字。（圖／翻攝自微博）

事實上，陳偉霆和王安宇有著不錯的交情，撇除兩人相識已久，陳偉霆的反應也讓網友相當讚賞。另外，製作單位考量到陳偉霆的隱私，並未在字幕中顯示出孩子真正的名字寫法，引網友紛紛猜測可能是Wilson、Winsome、Vincent、Winston等名。

▲王安宇和陳偉霆交情要好。（圖／翻攝自微博／王安宇buss）