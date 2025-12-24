ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
公司頒獎「三上悠亞當嘉賓」身材超辣
明後天「低溫探12度」
麻衣爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」
直擊／最美玉女掌門人55歲了！　蘇慧倫久違現身...凍齡如少女太驚人

記者蔡琛儀／台北報導

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治今（24日）平安夜這天，齊聚參與「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，搭配10公尺高巨型耶誕樹點亮夜空、浪漫雪景與熱鬧市集，吸引大批民眾齊聚，開場由已經一陣子沒有公開露面的凍齡女神蘇慧倫打頭陣，一連帶來〈檸檬樹〉、〈我到底是怕你什麼〉等經典好歌。

▲▼有一陣子未公開露面的蘇慧倫，依然凍齡如少女。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼有一陣子未公開露面的蘇慧倫，依然凍齡如少女。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會-蘇慧倫。（圖／記者周宸亘攝）

55歲的蘇慧倫今身穿一身白色簡約上衣搭配閃亮的銀色長褲，依然氣質出眾，她幽默問觀眾知不知道為何她唱第一順位，「今天是從年齡來排序。」主持人小納豆立刻嘴甜說：「從年紀最小的、最漂亮的先。」讓蘇慧倫虧：「你這樣說，等下白安、丁噹怎麼辦。」

隨後蘇慧倫更驚喜邀請鼓鼓擔任嘉賓，一同合唱〈在我生命中的每一天〉，蘇慧倫笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪陪我了！」鼓鼓也回應表示：「聖誕節就是要陪著大家一起溫暖地過！」演出最後，蘇慧倫獻唱〈被動〉，在溫馨的大合唱中為平安夜注入滿滿溫度與感動。

▲▼蘇慧倫與鼓鼓合唱〈在我生命中的每一天〉。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蘇慧倫與鼓鼓合唱〈在我生命中的每一天〉。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會-蘇慧倫、鼓鼓。（圖／記者周宸亘攝）

此外，由於上週發生隨機攻擊事件，針對今晚活動，主辦單位在現場配置8名專業維安保全分區巡邏，更增派了18名工作人員投入場地管制，負責維護現場秩序與引導動線，以確保人流順暢，同時也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，並由6名義交協助交通管制，確保現場秩序與即時應變，讓觀眾、家長與孩子都能在安全安心的環境中，共度溫馨的平安夜時光。

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

