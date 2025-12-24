ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

▲辛龍出現在劉真靈堂時，大批媒體追訪，此後他開始低調，直到近來才重回舞台。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

2020年劉真因病驟逝，老公辛龍從此消失在眾人面前，好一陣子仍走不出喪妻之痛；今年年底他忽然宣告復出，接連現身尾牙與商演活動。但他重回舞台之際，本刊則接獲親友消息，揭露辛龍與劉真爸媽鬧翻內幕，甚至不讓劉真父母知道女兒的塔位地點。

關於劉真的骨灰安置地點，親友向本刊證實有聽說過以下說法，包括辛龍並未告知劉真父母，也未讓他們前往探望。劉媽媽事後多方打聽，親自前往相關園區詢問管理員，但因對方簽有保密協定，只能提供大致方向。

▲劉真的爸爸（左）與媽媽（中）在2020年時現身劉真的靈堂，最近又捲入與辛龍失和的傳言之中。

於是劉媽媽只好循著指示尋找，隨意打開的第一個塔位，便是劉真的安置處。其後，劉媽媽在劉真旁邊另行購買一個塔位，希望未來能陪伴她。

辛龍鬧翻岳父母1／辛龍喪妻神隱5年　爆隱瞞劉真塔位不給探望

▲劉真走了之後，她跟辛龍的不實傳言很多，其中牽扯林心如的部分也被認為超扯。（翻攝自NaNa channel YouTube）

事實上，自劉真離世後，辛龍幾乎全面淡出演藝圈，將生活重心放在照顧家人身上，演藝工作按下暫停鍵。直到近期，他才在社群平台發文寫下：「相隔5年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著。」簡短一句話，被外界視為正式復出的宣告。貼文曝光後，湧入大量粉絲與圈內好友留言鼓勵，辛龍幾乎也一一親自回覆，向支持者表達感謝。

近來受訪時，辛龍則提到這段時間並非刻意「走出來」，而是學會與思念共處，也希望在家人成長的同時，重新站回屬於自己的舞台。至於生活方面，辛龍多年來維持規律運動習慣，常慢跑、爬山，每週至少運動4天，也幾乎將所有心力放在陪伴家人與音樂創作上。


