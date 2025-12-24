八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

記者黃庠棻／台北報導

藝人夏宇禾從18歲就開始演八點檔，以《風水世家》打開知名度，外型亮麗的她，也經常在社群分享辣照，過去跟Gino合作多部戲劇並傳出緋聞。日前她被週刊拍到與52歲「情歌王子」李聖傑互動親密，近日有被拍到跟一名多金富三代人夫熱吻，對此她也透過經紀人回應。

▲夏宇禾被拍到激吻人夫。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

夏宇禾被週刊拍到激吻多金富三代，男方甚至被起底是一名人夫，她透過經紀人回應《ETtoday星光雲》表示「浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯，我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉」。

▲夏宇禾被拍到激吻人夫。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

不僅如此，夏宇禾也解釋了自己與白衣男子的關係，坦言「關於媒體拍攝到的畫面，與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省」。

▲夏宇禾發聲道歉。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

最後，夏宇禾強調「我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。謝謝大家的關心」。

▲夏宇禾發聲道歉。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。