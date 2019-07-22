記者張筱涵／綜合報導

大陸選秀節目《明日之子》新人賽道中，年僅19歲的洪一諾已經拿下2次6星的好成績，人氣也跟著水漲船高，怎料日前確被爆出高中曾霸凌班上抑鬱症同學，對方的就診紀錄和對話內容全跟著曝光的同時，她的形象也開始受到影響。

▲洪一諾爆學生時期曾霸凌同學。（圖／翻攝自洪一諾微博）

洪一諾五官精緻散發出一種冰美人的氣質，透過《明日之子》追夢獲得2次6顆星受到大批粉絲支持，日前卻被爆料曾霸凌抑鬱症同學。化名為「Drobless」的網友向微博公眾號「娛樂追擊令」表示：「我曾經無數次懷疑自己究竟做錯了什麼，只能用刀一次次劃拉自己，似乎在為洪一諾贖罪，熬過去之後像是重生，那種感覺很難描述。」

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Drobless透露洪一諾每遇到不順心的事情都怪在她身上，曾經擁有一段甜蜜戀愛卻也遭到謾罵，即使找老師和家長求助，但在學校的特別照顧下霸凌狀況只變得更加嚴重，家長也只認為只是「孩子間的打鬧」，心靈和身體折磨之下在全班同學面前告白真實心聲後離開了學校，雖然現在疤痕和那些不愉快記憶漸漸模糊，但那些苦悶仍記憶猶新：「悲慘的童年需要用一輩子來治癒。」

▲Drobless提供的病歷記錄。（圖／翻攝自娛樂追擊令微博）

同時疑似洪一諾微博小號的貼文截圖也跟著曝光：「也希望你尊重下抑鬱症這個行業，分清楚什麼是抑鬱症和偶爾心情差，打著抑鬱症的旗子離開沒人喜歡妳的學校，天天微博發和男朋友各種辣眼睛的東西，真是妳父母生的敗類。」

▲疑似洪一諾高中使用的微博小號貼文曝光。（圖／翻攝自娛樂追擊令微博）

另外，洪一諾現在使用的微博為「一諾Lux」，Drobless也以手機螢幕錄影形式上傳對話記錄，可以看見一諾Lux方一開頭就很不友善：「妳好呀，臭婊子！」最後還辱罵「妳靠天天和男朋友開房活啊，我是斯文敗類我開心，妳是地表無腦騷婊」。

一連串的黑料曝光讓粉絲和網友都看傻了眼，不過洪一諾方從7月初爆料至今都尚未對此做出回應。

▲「一諾Lux」傳訊罵人。（圖／翻攝自娛樂追擊令微博）

【Drobless自述全文】

有些記憶裡痛是一輩子不會好的，那天的夜晚，那些竊竊私語，那些謾罵侮辱，那些因為自殘留下的疤痕。就算所有記憶都已經模糊，那條傷疤或許會慢慢消淡，但永遠不可能消失。

有句話說的很好：悲慘的童年需要用一輩子來治癒。在抑鬱症人群的眼中每天的太陽都像是癱瘓的卡車，沉重地運走整個下午。

我有過一段重度抑鬱症＋焦慮症的日子，那段時間持續失憶，反應遲鈍，耳鳴。像是靈魂飄到空中看著行屍走肉的自己，完全記不起當時的感覺。我曾經無數次懷疑自己究竟做錯了什麼，只能用刀一次次劃拉自己，似乎在為洪一諾贖罪。熬過去之後像是重生，那種感覺很難描述。

我試過向老師與家長尋求幫助，然而老師的特殊關照只使得我更被針對，家長卻把我的遭遇當作孩子間的打鬧，不以為意。我也試過與最為猖狂的欺凌者正面對抗，然而最終也不過是讓那一張傳單上又多了幾條我的「罪狀」。

微博被封怪我，心情不好怪我，就連自己分手也要怪我。那些惡毒的詞語像是一把鈍刀慢慢剜著我的心臟。我只是談了場戀愛就被掛在她的微博上進行蕩婦羞辱。我真的不知道自己做錯了什麼。

這場聲勢浩大的欺凌活動，在一年之後不告而終，我向著全班同學自白，開始離校休息而結束。

然而在那之後漫長的歲月裡，那段往事所留下的陰霾卻仍未消散，在那近一年無所憑依，而日日被人踐踏，反抗也無用的日子裡，我的自尊已被徹底踩碎。在那之後，我只是依照著慣性，去扮演曾經那個未曾經歷這一切的我。

哪怕時間已磨花了我腦裡的一張張面容，銷蝕去我記憶中的一個個名字，我卻仍能清楚地記起當年的絕望與恐慌。

休學的那段時間，我經歷了人生最痛苦的時光。自殘過，也想過自殺，每天把自己關在房間裡，彷彿外界都與我無關。

再次看到她，是她參加了明日之子，復古的著裝，愛穿媽媽的衣服，愛唱老歌，導師口中的老靈魂，我從沒想到她會以這種形像出現在大眾眼中。更加諷刺的是，路人給她標上的清純，復古，不食人間煙火的標籤。估計大家也很難想像她曾是校園暴力的實施者吧。

在這個世界上，沒有任何一個理由或任何一種缺陷，能夠賦予誰肆意傷害、踐踏他們身體和尊嚴的權利。我什麼也沒做錯，她沒資格這麼對我。

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